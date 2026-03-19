७ वर्षपछि फिल्ममा सलिनमान, जन्मदिनमा ल्याए ‘युनिभर्सिटिज अफ गुन्डाज’ को टिजर

News Summary
काठमाडौं । अभिनेता तथा मोडल सलिमान बनियाले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा मंगलबार कमब्याक फिल्म ‘युनिभर्सिटिज अफ गुन्डाज’को टिजर युट्युबमा सार्वजनिक गरेका छन् ।
योसँगै उनको औपचारिक पुनरागमन पक्का भएको छ । ७ वर्षपछि फिल्ममा उनको पुनरागमन सम्भव भएको हो । यसको संकेत उनले गत महिनाको एक फोटोसुटमार्फत दिएका थिए ।
उनी अभिनित पछिल्लो फिल्म ‘यात्रा’ सन् २०१९ मा रिलिज भएको थियो । त्यसअघि उनले ‘ए मेरो हजुर २’ बाट घरेलु फिल्ममा एक्टरको रुपमा डेब्यू गरेका थिए ।
जन्मदिन अवसर पारेर बनियाले प्रशंसकलाई सरप्राइज गिफ्ट दिएका छन् । ओएसआर डिजिटलको युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको १ मिनेट १२ सेकेण्ड लामो टिजरमा उनको एक्सन बबाल देखिन्छ ।
सान्भी इन्टरेटेन्टमेन्टको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको यस फिल्ममार्फत उनको दमदार पुनरागमन हुने बुझ्न सकिन्छ । अघिल्ला फिल्ममा रोमान्टिक ब्वायको छवि बनाएका सलिनमानले यसमा भने एक्सन अवतारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् ।
टिजरमा सलोन बस्नेत पनि उस्तै एक्सनमा उत्रिएका छन् । टिजर हेर्दा, सलिनमान र सलोन साथी पात्रको रुपमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । बनिया आफैले लेखेको यो फिल्मको कथामा सुरेश न्यौपानेले निर्देशन गर्न लागेका हुन् । अन्य कलाकारको लाइनअप सार्वजनिक गरिएको छैन ।
