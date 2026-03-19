+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

७ वर्षपछि फिल्ममा सलिनमान, जन्मदिनमा ल्याए ‘युनिभर्सिटिज अफ गुन्डाज’ को टिजर

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २२ गते १५:३४
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता सलिमान बनियाले जन्मदिनको अवसरमा ७ वर्षपछि फिल्म 'युनिभर्सिटिज अफ गुन्डाज'को टिजर युट्युबमा सार्वजनिक गरेका छन्।
  • फिल्ममा सलिमानले एक्सन अवतारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् र टिजरमा सलोन बस्नेत पनि एक्सनमा देखिएका छन्।
  • सुरेश न्यौपानेले निर्देशन गर्ने यो फिल्म सान्भी इन्टरेटेन्टमेन्टको प्रस्तुति हो र अन्य कलाकारको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन।

काठमाडौं । अभिनेता तथा मोडल सलिमान बनियाले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा मंगलबार कमब्याक फिल्म ‘युनिभर्सिटिज अफ गुन्डाज’को टिजर युट्युबमा सार्वजनिक गरेका छन् ।

योसँगै उनको औपचारिक पुनरागमन पक्का भएको छ । ७ वर्षपछि फिल्ममा उनको पुनरागमन सम्भव भएको हो । यसको संकेत उनले गत महिनाको एक फोटोसुटमार्फत दिएका थिए ।

उनी अभिनित पछिल्लो फिल्म ‘यात्रा’ सन् २०१९ मा रिलिज भएको थियो । त्यसअघि उनले ‘ए मेरो हजुर २’ बाट घरेलु फिल्ममा एक्टरको रुपमा डेब्यू गरेका थिए ।

जन्मदिन अवसर पारेर बनियाले प्रशंसकलाई सरप्राइज गिफ्ट दिएका छन् । ओएसआर डिजिटलको युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको १ मिनेट १२ सेकेण्ड लामो टिजरमा उनको एक्सन बबाल देखिन्छ ।

सान्भी इन्टरेटेन्टमेन्टको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको यस फिल्ममार्फत उनको दमदार पुनरागमन हुने बुझ्न सकिन्छ । अघिल्ला फिल्ममा रोमान्टिक ब्वायको छवि बनाएका सलिनमानले यसमा भने एक्सन अवतारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् ।

टिजरमा सलोन बस्नेत पनि उस्तै एक्सनमा उत्रिएका छन् । टिजर हेर्दा, सलिनमान र सलोन साथी पात्रको रुपमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । बनिया आफैले लेखेको यो फिल्मको कथामा सुरेश न्यौपानेले निर्देशन गर्न लागेका हुन् । अन्य कलाकारको लाइनअप सार्वजनिक गरिएको छैन ।

युनिभर्सिटिज अफ गुन्डाज सलिमान बनिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चिकित्सक संघको अध्यक्षमा डा.बद्री रिजाल विजयी, अन्य पदमा को–को ?

चिकित्सक संघको अध्यक्षमा डा.बद्री रिजाल विजयी, अन्य पदमा को–को ?
आन्दोलन तयारीमा निर्माण व्यवसायी, मूल्य समायोजन गर्न एक साता अल्टिमेटम

आन्दोलन तयारीमा निर्माण व्यवसायी, मूल्य समायोजन गर्न एक साता अल्टिमेटम
शोभा पाठकलाई आक्रमण गर्ने १० जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरी प्रतिवेदन

शोभा पाठकलाई आक्रमण गर्ने १० जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरी प्रतिवेदन
सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक
बीपी राजमार्गको खुर्कोट-भकुन्डेबेसी सडकमा साँझ ५ देखि बिहान ५ बजेसम्म गाडी चलाउन रोक

बीपी राजमार्गको खुर्कोट-भकुन्डेबेसी सडकमा साँझ ५ देखि बिहान ५ बजेसम्म गाडी चलाउन रोक
सरकारले भन्यो- इन्धनको मूल्य घटाउन सकिँदैन

सरकारले भन्यो- इन्धनको मूल्य घटाउन सकिँदैन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा
मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत
डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?
नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर
‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’
केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित