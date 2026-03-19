सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत २० पदाधिकारी पदमुक्त

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २२ गते १७:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि २० पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।
  • नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्‌बाट सर्वाधिक १३ पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् जसमा अध्यक्ष प्रा. डा. पदमबहादुर शाही र उपाध्यक्ष इ.डा. विकास अधिकारी छन्।
  • सडक बोर्ड नेपालका ४ सदस्य र नेपाल रेल्वे बोर्डका रेल्वे प्रशासक बलराम मिश्रसहित ३ जना पदमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

२२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका निकायबाट २० पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् ।

मन्त्रालयले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो । मन्त्रालयका अनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्‌बाट सर्वाधिक १३ पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् ।

जसमा अध्यक्ष प्रा. डा. पदमबहादुर शाही, उपाध्यक्ष इ.डा. विकास अधिकारीसमेत छन् । सडक बोर्ड नेपालका ४ सदस्य पदमुक्त भएका छन् । नेपाल रेल्वे बोर्डका रेल्वे प्रशासक बलराम मिश्रसहित ३ जना पदमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय
पुथा उत्तरगङ्‍गाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

शिवपुरीको जंगलमा गाडेको अवस्थामा भेटियो महिलाको शव, एक पुरुष पक्राउ

पर्यटन बोर्ड सीईओ जोशीसहित पर्यटन मन्त्रालय मातहत ३३ जना पदमुक्त

ट्रकमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, २ जना घाइते

डोल्पामा १० जेठदेखि यार्सागुम्बा संकलन गर्न पाइने

दुई कारण देखाउँदै सभामुखले हटाउन खोजे प्रतिनिधिसभाका सचिव

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

