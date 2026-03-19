२२ वैशाख, काठमाडौं । ललितपुरस्थित नख्खु कारागारबाट फरार भएका कैदी पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंको बौद्ध धर भएका ४१ वर्षीय आनन्द थापा मगर छन् ।
उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । उनी जेनजी आन्दोलनको क्रममा कारागारबाट भागेका थिए ।
लागुऔषध मुद्दाको कसुरमा पुर्पक्षका लागि उनी कारागार चलान भएका थिए । पक्राउ परेका उनलाई केन्द्रीय कारागार जग्गनाथदेवल पठाइएको छ ।
