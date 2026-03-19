कर्मचारीलाई सरकारको निर्देशन- ट्रेड युनियन कार्यालयहरू बन्द गर्नू, तोकिएको जिम्मेवारीमा तत्काल फर्कनू

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार साँझ जारी गरेको परिपत्र अनुसार ट्रेड युनियनका विभिन्न समितिमा आवद्ध कर्मचारीहरूलाई तोकिएको दरबन्दी अनुसारको जिम्मेवारीमा फर्कन भनेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २२ गते २०:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले ट्रेड युनियनका सबै कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कर्मचारीहरूलाई तोकिएको दरबन्दी अनुसारको जिम्मेवारीमा फर्कन परिपत्रमार्फत अनुरोध गरेको छ।
  • परिपत्रमा ट्रेड युनियनले प्रयोग गरेको कार्यालय भवन, सवारीसाधन र सरकारी सम्पत्ति फिर्ता लिन र कर्मचारीहरूलाई कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

२२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले ट्रेड युनियनका सबै कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा निकायहरूमा मंगलबार साँझ परिपत्र गर्दै ट्रेड युनियनका सबै कार्यालयहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार साँझ जारी गरेको परिपत्र अनुसार ट्रेड युनियनका विभिन्न समितिमा आवद्ध कर्मचारीहरूलाई तोकिएको दरबन्दी अनुसारको जिम्मेवारीमा फर्कन भनेको छ ।

‘निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनका विभागी तथा अन्य समितिका कार्यालहरू बन्द गरी उक्त समिति र समितिमा आवद्ध रहेका कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन प्रयोजनका लागि कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, सवारीसाधन लगायतका अन्य सेवा सुविधा तथा सरकारी सम्पत्ति उपयोग गरेको भए सम्बन्धित कार्यालयले फिर्ता लिई ट्रेड युनियनका विभिन्नस्तरका समितिमा आवद्ध भएका कर्मचारीहरूलाई तोकिएको दरबन्दी अनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्था मिलाउन हुने मिति २०८३/०१/२२ को सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा छ ।

हेर्नुहोस् परिपत्र :

ट्रेड युनियन कार्यालय
तेस्रोलिंगी : बेरोजगारीले यौनकर्ममा, अपहेलनाले डिप्रेसनमा

नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले छाडे पद

स्थलमार्गबाट आउने पर्यटक सवारीसाधन अब अनलाइनबाटै दर्ता

सातौं एसियन सभात च्याम्पियनसिपमा नेपाल टिम च्याम्पियन

शुभेन्दु अधिकारी : ममताकै चेला थिए, भाजपा छिरेर उनैलाई हराए

उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्वाचन : मतदान सम्पन्न, मतगणना आजै

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

