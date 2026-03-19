अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसँग बजेटबारे छलफल गर्दै रास्वपा सांसद

२३ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरुले आज अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालसँग पूर्वबजेट छलफल गर्दैछन् । छलफल अपराह्न चार बजे संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा राखिएको छ ।
छलफलमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताबारे छलफल हुनेछ । साथै सांसदहरुले आआफ्ना क्षेत्रमा आवश्यक बजेट र कार्यक्रमबारे मन्त्रीहरुलाई जानकारी गराउने तयारी छ ।
सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउँदैछ । त्यसअघि मन्त्री र सांसदबीच छलफल कार्यक्रम राखिएको हो ।
यो छलफलले जनताका आवश्यकता अनुसारका योजना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्न सहयोग पुग्ने रास्वपाको विश्वास छ ।
