+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रहरी स्कुलमा विद्यार्थी र शिक्षकलाई विपद्बाट बच्ने उपायबारे प्रशिक्षण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते १०:०६

२३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल प्रहरी स्कुल शान्तिपुर चितवनले शैक्षिक सत्रको शुरुवातमा विद्यार्थी र शिक्षकलाई विपद्बाट बच्ने उपायबारे प्रशिक्षण दिएको छ । आफ्नो विद्यालयमा अध्यरत विद्यार्थी, कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई विपद्का  घटनाबाट हुन सक्ने क्षती न्युनिकरणको सम्बन्धमा प्रशिक्षण प्रदान गरेको हो ।

आकस्मिक रुपमा हुन सक्ने विपदीय घटना जस्तै भुकम्प, आगलागी, चट्यांङ, हावाहुरी आउँदा के कसरी सुरक्षित हुने भनेर नमुना अभ्यास गरेर प्रशिक्षण दिएको हो ।

अभ्यासको क्रममा भुकम्प आएको एउटा काल्पनिक घटना सृजना गरी अध्ययरत विद्यार्थीहरुलाई कक्षा कोठामा हुँदा के कसरी सुरक्षीत हुने, कक्षामा भएका शिक्षकहरुले के कस्तो भुमिका हुने भनेर सिकाइएको छ ।

सुरक्षित हुने स्थान कसरी छनौट गर्ने,  सुरक्षित स्थान सम्म कसरी जाने, कुन कक्षाको विद्यार्थी कहाँ जम्मा हुने लगायतका बिषयमा शिक्षक, विद्यार्थी एवम कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अभ्यास गराइएको हो ।

अभ्यासको क्रममा घाईते विद्यार्थीको उपचार, खोजतलास, अन्य निकायसंग समन्वय जस्ता बिषयमा समेत अभ्यस्त बनाइएको थियो ।

नेपाल प्रहरीको विपद व्यवस्थापनसंग सम्बन्धीत कार्यालयका दक्ष प्रशिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यायमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी समेतको सहयोगमा विपदीय घटनाको सम्बन्धमा पुर्व तयारीको अभ्यास गरीएको हो ।

नेपाल प्रहरी स्कुल शान्तिपुर चितवनले शैक्षिक सत्रको शुरुवात भएकै दिन ‘घर जस्तै सेवा परिवार जस्तै हेरचाह’ भन्ने मुल नाराका साथ विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य जाँचको कार्यक्रम सञ्चालन समेत गरेको छ ।

प्रहरी स्कुल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा परमाणु वैज्ञानिकदेखि क्रिकेटरसम्म

कांग्रेसको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा परमाणु वैज्ञानिकदेखि क्रिकेटरसम्म
कम्बोडियामा अलपत्र ६३ नेपालीका लागि ट्राभल डकुमेन्ट तयार

कम्बोडियामा अलपत्र ६३ नेपालीका लागि ट्राभल डकुमेन्ट तयार
ट्रम्पले भने- धेरै काम गर्न बाँकी छ, अझै ८-९ वर्ष राष्ट्रपति रहनेछु

ट्रम्पले भने- धेरै काम गर्न बाँकी छ, अझै ८-९ वर्ष राष्ट्रपति रहनेछु
कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै
सीमा विवादमा पटक-पटक कूटनीतिक नोट : किन छैन नेपाल-भारत संवाद ?

सीमा विवादमा पटक-पटक कूटनीतिक नोट : किन छैन नेपाल-भारत संवाद ?
यस्तो छ आज तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य   

यस्तो छ आज तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य   

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर
एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा
मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत
डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?
नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर
‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित