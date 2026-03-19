+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पुराना, कुच्चिएका र चुहिएका जारमा पानी बेच्न रोक, अटेर गरे कारबाही

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सूचना जारी गर्दै यस्ता कमसल जार प्रयोग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते १४:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले पुराना, कुच्चिएका र टालिएका जारमा प्रशोधित पिउने पानी बिक्री वितरण गर्ने उत्पादक तथा विक्रेतालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
  • खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यस्ता कमसल जार प्रयोग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ।
  • विभागले नयाँ खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ।

२३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले बजारमा पुराना, कुच्चिएका र टालिएका जारमा प्रशोधित पिउने पानी बिक्री वितरण गर्ने उत्पादक तथा विक्रेतालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सूचना जारी गर्दै यस्ता कमसल जार प्रयोग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

गर्मी र वर्षायामको समयमा झाडापखाला लगायत पानीजन्य रोगका हानिकारक सूक्ष्म जीवहरूको संक्रमण बढ्ने जोखिम मध्यनजर गर्दै विभागले कडाइ गरेको हो ।

विभागका अनुसार बजारमा पुराना, कुच्चिएका, टालिएका, चुहिएका र अपारदर्शी जारमा पानी भरेर बिक्री भइरहेको जनगुनासो प्राप्त भएको छ ।

विभागले यस्ता कार्य नगर्न र नगराउन उत्पादक, ढुवानीकर्ता र विक्रेतालाई सचेत गराएको छ । ‘यदि कसैले यो सूचनाको बर्खिलाप कार्य गरे नयाँ जारी भएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने’ बेहोरा सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन गर्दा ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१’, ‘खाद्य नियमावली २०२७’ र ‘प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ को व्यवस्था अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

दूषित पानी प्रयोगबाट सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले पानीको स्वच्छता र गुणस्तर कायम राख्न विभागले सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।

Screenshot
कुच्चिएका जार पानी बेच्न रोक पुराना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चेक अनादर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

चेक अनादर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ
वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने ५ जना पक्राउ

वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने ५ जना पक्राउ
लमहीमा भूमिहीन किसानको प्रदर्शन

लमहीमा भूमिहीन किसानको प्रदर्शन
कांग्रेसका सांसदलाई सभापति थापाको प्रशिक्षण (तस्वीरहरू)

कांग्रेसका सांसदलाई सभापति थापाको प्रशिक्षण (तस्वीरहरू)
आईपीएलको प्लेअफ तालिका सार्वजनिक, फाइनल अहमदाबादमा हुने

आईपीएलको प्लेअफ तालिका सार्वजनिक, फाइनल अहमदाबादमा हुने
ब्रोकर एसोसिएसन अध्यक्ष सागर ढकाल एफएनसीसीआई सदस्य निर्वाचित

ब्रोकर एसोसिएसन अध्यक्ष सागर ढकाल एफएनसीसीआई सदस्य निर्वाचित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर
एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा
मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत
डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?
नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर
‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित