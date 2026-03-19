हावाहुरीले दुई बिघाको केराखेतीमा क्षति  

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- २० वैशाखको ठूलो हावाहुरीले दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१२ रतनपुरमा दुई बिघा केराखेती पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको छ।
- हुमबहादुर केसीले भाडामा लिएको १० बिघा जग्गामा कृषिकर्म गर्दै आएका थिए र बीमा नगरेको कारण ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ।
- केसीले चार जना स्थानीयलाई रोजगारी दिँदै आएका छन् र जापानको चार वर्षको बसाइँ छाडेर स्वदेशमै कृषिकर्ममा लागेको बताएका छन्।
२३ वैशाख, दाङ । २० वैशाखको ठूलो हावाहुरीले घोराही उपमहानगरपालिका–१२ मा लगाएको दुई बिघा केराखेतीमा ठूलो क्षति गरेको छ ।
घोराही–१२ रतनपुरमा हुमबहादुर केसीले लगाएको दुई बिघाको केरा पूर्ण रूपमा हावाहुरीले नष्ट गरेको छ । बिक्रीका लागि तयार हुँदै गरेको केरा हावाहुरीका कारण नष्ट भएको उनले बताए ।
माध्यामिक विद्यालय हापुर रतनपुरको १० बिघा जग्गा भाडामा लिएर पाँच वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा कृषिकर्ममा लागेका केसीले बीमा नगरेका कारण ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको हो ।
चार बिघामा केरा लगाएका केसीको दुई बिघाको केरा पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ भने दुई बिघामा रहेको केरामा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
केसीले भाडामा लिएको १० बिघामध्ये चार बिघामा केराखेती, तीन वटा खोरमा तीन हजार ब्रोइलर कुखुरापालन र अन्य जग्गामा मकै खुर्सानीलगायत खेती गर्दै आएका छन् ।
जापानको चार वर्षको बसाइँ छाडेर स्वदेशमै केही गर्ने उद्देश्यले व्यावसायिक रूपमा कृषिकर्ममा जोडिएका केसीले चार जना स्थानीयलाई रोजगारी दिँदै आएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4