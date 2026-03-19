११ जना सहसचिवको सरुवा, को कहाँ ? (सूचीसहित)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मन्त्रिपरिषद् बैठकले २१ वैशाखमा ११ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ।
- प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव मुकेश रेग्मीलाई विद्युतीय सुशासन आयोगमा सरुवा गरिएको छ।
- सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव आदेश खड्कालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र चन्द्र शाहलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।
२३ वैशाख, काठमाडौं । ११ जना सहसचिवहरूको सरुवा भएको छ ।
गत सोमबार (२१ वैशाख) मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ जना सहसचिवको सरुवा गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गरी सरुवाबारे जानकारी गराएको छ ।
जस अनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव मुकेश रेग्मीलाई विद्युतीय सुशासन आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।
त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचवि आदेश खड्कालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा गरिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयकै सहसचिव चन्द्र शाहलाई अर्थ मन्त्रालय वा अन्तर्गत रहनेगरी सरुवा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्तलाई भने सञ्चार मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामदत्त भट्टलाई पनि सञ्चार मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ ।
को कहाँ ? (हेर्नुस् सूची)
