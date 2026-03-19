बलात्कार आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष दत्तबहादुर बुढा बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका छन्।
- उनीलाई पातारासी–५ कै लासी बजारबाट पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाको हिरासतमा राखिएको छ।
- प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
२४ वैशाख, काठमाडौं । बलात्कार आरोपमा एक वडाध्यक्ष पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष दत्तबहादुर बुढा पक्राउ रहेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार पातारासी–५ कै लासी बजारबाट उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाको हिरासतमा राखेर उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
