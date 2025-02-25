अक्कल र सन्तोषीलाई दोस्रो नेपालगञ्ज १० म्युजिक नाइट रन उपाधि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२६ वैशाख, नेपालगन्ज । नेपाली सेनाका अक्कल बहादुर पाल र धादिङकी सन्तोषी श्रेष्ठले दोस्रो नेपालगन्ज १० म्युजिक नाइट रनको उपाधि जितेका छन् ।
वर्ल्ड रनिङको आधिकारिक संस्था एसोसियसन अफ इन्टरनेसनल म्याराथन एण्ड डिस्टेन्स रेस(एम्स)बाट प्रमाणीकरण भएको रुटमा शनिवार राति भएको रोड रेसमा १० किमी खुला पुरुषतर्फ अक्कलले ३२ मिनेट १८ सेकेण्डमा निर्धारित दुरी पुरा गर्दै प्रथम भए ।
भुपेन्द्र सुनारले ३३ मिनेट ०४:७७ सेकेण्ड समय निकाल्दै दोस्रो तथा बाँके नरैनापुरका अरविन्द यादव ३३ मिनेट ०८:०९ सेकेण्डसमयसहित तेस्रो भए ।
महिलातर्फ पहिलो भएकी सन्तोषीले ३० मिनेट ९ सेकेण्डमा दूरी पूरा गरिन् । ३९ः०९ः०० मिनेटमा दुरी पुरा गर्दा बाँके कोहलपुरकी दीपशीखा शाही ४४:५८:१३ मिनेटमा पुरा गरी दोस्रो भइन् । यसमा बाँके नरैनारपुरकी गीता साहु ५२:२६:३० मिनेका साथ तेस्रो भए । गीता पहिलो संस्करणकी विजेता हुन् ।
संगीत र खेलकुदमार्फत सामाजिक एकता, स्वस्थ समाज र रात्रीकालीन बजारलाई प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले आयोजित रोड रेसमा भेट्रान (४५ वर्षमाथि) १०किमी तर्फको उपाधि बाँके खजुराका ५५ बर्षिय भरत श्रेष्ठले जिते । उनले ५१:०३:१७ मिनेटमा दुरी पुरा गरे । यसमा बर्दिया गुलरियाका ६९ बर्षिय पुष्कर विश्वकर्मा १ घण्टा ४४ सेकेण्ड समयका साथ दोस्रो र नेपालगन्जका ६९ बर्षिय मंगले तामाङ १ घण्टा ३ मिनेट ५९ सेकेण्ठ समयका साथ तेस्रो भए ।
स्कुल स्तरीय ५ किमी दौडमा छात्रतर्फ समीर बस्नेत, बसन्त माझी र नरेश कुवँर पहिलो दोस्रो र तेस्रो भए भने छात्रातर्फ स्वस्तीका शाही, अप्सरा बम ठकुरी र जनदेवी महतारा शीर्ष तीन स्थानमा आए ।
विजेता खेलाडीलाई लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य मीना श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव तिरनदाज गौतम, पुर्व सदस्यसचिव भीम ओली, आयोजक क्रियटिभ गन्जका अध्यक्ष टीएस ठकुरी, पत्रकार महासंघ बाँकेका उपाध्यक्ष करुणा शाह लगायतले नगद तथा पदकबाट पुरस्कृत गरेका थिए ।
रात्रीकालीन बजारलाई प्रवद्र्धन गर्न आयोजना गरिएको म्युजिक नाइट रनमा राष्ट्रिय स्तरका गायक सुनिलसिंह ठकुरीले बेजोड सांगीतिक प्रस्तुति दिएका थिए । सार्थ इन्टिग्रेटेड स्कुलका छात्रछात्राले नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपालगन्ज १० नाइट रन एम्सको पुर्णकालीन सदस्य हो । नेपालमा एम्स आवद्ध दुई रेस हुने नेपालगन्ज एकमात्र सहर हो ।
नेपालगन्जमा पहिलोपटक स्कुल टु ओलम्पिक कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ ।
नेपालगन्जमा पहिलोपटक ‘स्कुल टु ओलम्पिक’ कार्यक्रम भव्य रुपमा आयोजना गरिएको थियो । नेपाल ओलम्पियन एसोसियसन, रेस नेपाल र क्रियटिभ गन्जको संयुक्त आयोजनामा भएको स्कुल टु ओलम्पिक कार्यक्रममा नेपालका सर्वाधिक सफल खेलाडी ओलम्पियन दीपक बिष्ट, ओलम्पियन देबु थापा, ओलम्पियन सन्तोषी श्रेष्ठ, साग दोहोरो स्वर्ण पदक विजेता दीपक श्रेष्ठ, साग स्वर्ण विजेता जुनु राई, पहिलो पुस्ताका ओलम्पियन सुरेन्द्र हमाल र पहिलो नेपाली महिला ओलम्पियन पार्वती थापाले विभिन्न स्कुलबाट सहभागी विद्यार्थीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पुर्व उपकप्तान ममता थापाले सहजीकरण गरेको स्कुल टु ओलम्पिक कार्यक्रम निकै उत्प्रेरणामुलक र फलदायी रहेको थियो ।
स्कुल टु ओलम्पिक सफल पार्न योगदान गर्ने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, होटल डायमन्ड प्यालेसका प्रबन्ध निर्देशक जीवनसिंह ठकुरी, केएल दुगड ग्रुपका सिईओ प्रदीप छाजेडलाई सम्मान गरिएको थियो । स्कुल टु ओलम्पिक कार्यक्रममा एन्जल्स स्कुल, नेपालगन्ज मोडल एकेडेमी, कन्या मावि सल्यानीबाग सहभागी थिए । स्कुल टु ओलम्पिक हरेक jर्ष बाँकेका विभिन्न पालिकाहरुमा आयोजना गरिने रेस नेपालले जनाएको छ ।
