+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अदुवा र लसुनको मूल्य बढ्यो

समितिको तथ्यांक अनुसार आज आइतबार अदुवाको मूल्य प्रतिकिलो थोकमा औसत ३४ रुपैयाँ बढेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २७ गते १०:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक अनुसार आइतबार अदुवा र लसुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ।
  • अदुवाको मूल्य प्रतिकिलो थोकमा औसत ३४ रुपैयाँले बढेर १ सय १४ रुपैयाँ पुगेको छ।
  • सुकेको नेपाली लसुनको मूल्य पनि प्रतिकिलो थोकमा औसत २० रुपैयाँले बढेर १ सय ५ रुपैयाँ पुगेको छ।

२७ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा अदुवा र लसुनको मूल्य बढेको छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले आइतबार अदुवा र लसुनकोे मूल्यमा बढोत्तरी भएको देखाएको हो ।

समितिको तथ्यांक अनुसार आज आइतबार अदुवाको मूल्य प्रतिकिलो थोकमा औसत ३४ रुपैयाँ बढेको छ ।

हिजो शनिबार अदुवा प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ६० देखि अधिकतम १ सय र औसत ८० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।

आज भने अदुवा प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम १ सयदेखि अधिकतम १ सय २० र औसत १ सय १४ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।

यस्तै आइतबार बजारमा सुकेको नेपाली लसुनको मूल्य पनि प्रतिकिलो थोकमा २० रुपैयाँ बढेको छ । हिजो शनिबार लसुन प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ८० देखि अधिकतम ९० र औसत ८५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।

यस्तै आज आइतबार भने सुकेको नेपाली लसुन प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ९० देखि अधिकतम १ सय २० र औसत १ सय ५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।

अदुवा र लसुन कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति मूल्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अपराध संहितालगायत कानूनमा रहेका अवरोध पहिचान गर्न बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो

अपराध संहितालगायत कानूनमा रहेका अवरोध पहिचान गर्न बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो
कैलालीको गोदावरीका मेयरले चलाएको गाडी दुर्घटना

कैलालीको गोदावरीका मेयरले चलाएको गाडी दुर्घटना
‘ट्रयाड वाइफ’ हुने कि आत्मनिर्भर महिला/पुरुष हुने ?

‘ट्रयाड वाइफ’ हुने कि आत्मनिर्भर महिला/पुरुष हुने ?
पूर्वाधार विकासले बदलिंदै बुटवल, बन्दै छ देशकै प्रमुख ‘माइस टुरिजम हब’

पूर्वाधार विकासले बदलिंदै बुटवल, बन्दै छ देशकै प्रमुख ‘माइस टुरिजम हब’
सिन्धुलीमा चट्याङ लागेर एकको मृत्यु

सिन्धुलीमा चट्याङ लागेर एकको मृत्यु
को हुन् कोस्टारिकाका ३९ वर्षीया नयाँ राष्ट्रपति लाउरा फर्नान्डेज ?

को हुन् कोस्टारिकाका ३९ वर्षीया नयाँ राष्ट्रपति लाउरा फर्नान्डेज ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क
‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित