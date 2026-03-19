+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वीरगञ्ज सडक विस्तार अन्योलबारे सांसद पन्तले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

मंगलबारको संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद समेत रहेका पन्तले सडक विस्तार विवादका कारण वीरगञ्ज इतिहासकै एउटा कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै सडक विस्तारमा भइरहेको अन्योल चिरेर ठोस निर्णयमा पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १९:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपाका सांसद हरि पन्तले वीरगञ्जको सडक विस्तारमा भइरहेको अन्योल चिरेर ठोस निर्णय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
  • पन्तले भारतबाट आउने मालवाहक गाडीहरू ड्राइपोर्टबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्ने भएकाले राजमार्गलाई २५ मिटरभन्दा कम गर्न स्थानीयले आवाज उठाएको बताए।
  • सांसद पन्तले वीरगञ्जको सडक विस्तार युद्धस्तरमा अघि बढाएर उद्योग व्यापार सहज बनाउन माग गरेका छन्।

२९ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि पन्त (बुद्धिबहादुर) ले वीरगञ्जको सडक विस्तार अन्योलबारे सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मंगलबारको संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद समेत रहेका पन्तले सडक विस्तार विवादका कारण वीरगञ्ज इतिहासकै एउटा कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै सडक विस्तारमा भइरहेको अन्योल चिरेर ठोस निर्णयमा पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सांसद पन्तले भारतबाट आउने सम्पूर्ण मालवाहक गाडीहरू ड्राइपोर्टबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्ने हुनाले त्यस राजमार्गलाई २५/२५ मिटरभन्दा कम गर्न त्यहाँका जनताबाट आवाज उठेकोले यी सबै अन्योललाई चिरेर एउटा ठोस निर्णयमा पुगी सडक निर्माणलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन् ।

सडक विस्तारको अन्योलतालाई चिरेर सडक निर्माणलाई युद्धस्तरमा अघि बढाइ वीरगञ्जका समग्र उद्योग व्यापारलाई सहज र पूर्ववत रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन उनले माग गरे ।

सांसद पन्तले भने, ‘करिब १ महिना अगाडि १४० वर्षभन्दा अघि वीर शमशेरले बसाएको आधुनिक वीरगञ्जको मुख्य बजार बसेको गण्डकदेखि रक्सौलसम्मको सडक दुवै तिरको बजार र घरहरूमा डोजर चलेका छन् । देशलाई कुल राजस्वको ६० प्रतिशत राजस्व दिने वीरगञ्ज बजार अहिले पूर्णरूपमा अस्तव्यस्त र बन्द छ । सडकका दुवैतिर बजार होइन, भत्किएका भवनका अवशेषहरू छन् । एकातिर सोही राजमार्ग अन्तर्गत हेटौंडामा २५-२५ गज मात्रै भत्किएको छ । तर वीरगञ्जमा २५ मिटर भत्किएको छ ।’

वीरगञ्ज सडक विस्तार हरि पन्त
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब
सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य
ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित