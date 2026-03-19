नक्कली गहना धितो राखेर कर्जा, समातिए तीन आरोपित

- काठमाडौं प्रहरीले नक्कली गहना धितो राखी ठगी गरेको आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ।
- पक्राउ पर्नेमा मिना कुमारी सुनुवार, कालीदास धतानी र अजित विश्वकर्मा रहेका छन्।
- ललितपुरका सुनचाँदी व्यवसायीलाई ५ लाख ऋण दिन नक्कली सुन धितो राखिएको पाइएको छ।
३१ वैशाख, काठमाडौं । नक्कली गहना धितो राखी ठगी गरेको अभियोगमा तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका–१४ बस्ने ४५ वर्षीया मिना कुमारी सुनुवार, भक्तपुर मध्यपुर थिमी नगरपालिका–४ बस्ने दोलखा वैतेश्वर गाउँपालिका–१ घर भएका ३८ वर्षीय कालीदास धतानी र भक्तपुर नगरपलिका–८ बस्ने झापा अर्जुनधारा नगरपालिका–३ घर भएका २७ वर्षीय अजित विश्वकर्मा रहेका छन् ।
ललितपुरका एक सुनचाँदी व्यवसायीलाई आफ्नो आमा बिरामी परेकोले उपचारका लागि रकम आवश्यक परेको भन्दै सुन धितो राखेर ५ लाख ऋण लिएको पाइएको प्रहरीले बताएको छ ।
बाहिर सुनको लेप लगाएर नक्कली सुन धितो राखेको पाइएपछि ती व्यवसायीले प्रहरीलाई खबर गरेको दाबी गरिएको छ । त्यसपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीले उनीहरूको साथबाट सुन तथा चाँदीको जस्तो देखिने विभिन्न गरगहना समेत बरामद गरेको बताएको छ ।
