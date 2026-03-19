नक्कली गहना धितो राखेर कर्जा, समातिए तीन आरोपित

नक्कली गहना धितो राखी ठगी गरेको अभियोगमा तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते १२:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं प्रहरीले नक्कली गहना धितो राखी ठगी गरेको आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ।
  • पक्राउ पर्नेमा मिना कुमारी सुनुवार, कालीदास धतानी र अजित विश्वकर्मा रहेका छन्।
  • ललितपुरका सुनचाँदी व्यवसायीलाई ५ लाख ऋण दिन नक्कली सुन धितो राखिएको पाइएको छ।

३१ वैशाख, काठमाडौं । नक्कली गहना धितो राखी ठगी गरेको अभियोगमा तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका–१४ बस्ने ४५ वर्षीया मिना कुमारी सुनुवार, भक्तपुर मध्यपुर थिमी नगरपालिका–४ बस्ने दोलखा वैतेश्वर गाउँपालिका–१ घर भएका ३८ वर्षीय कालीदास धतानी र भक्तपुर नगरपलिका–८ बस्ने झापा अर्जुनधारा नगरपालिका–३ घर भएका २७ वर्षीय अजित विश्वकर्मा रहेका छन् ।

ललितपुरका एक सुनचाँदी व्यवसायीलाई आफ्नो आमा बिरामी परेकोले उपचारका लागि रकम आवश्यक परेको भन्दै सुन धितो राखेर ५ लाख ऋण लिएको पाइएको प्रहरीले बताएको छ ।

बाहिर सुनको लेप लगाएर नक्कली सुन धितो राखेको पाइएपछि ती व्यवसायीले प्रहरीलाई खबर गरेको दाबी गरिएको छ । त्यसपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।

प्रहरीले उनीहरूको साथबाट सुन तथा चाँदीको जस्तो देखिने विभिन्न गरगहना समेत बरामद गरेको बताएको छ ।

नक्कली गहना नेपाल प्रहरी
नीति तथा कार्यक्रममा लिपलेकको विषय उल्लेख नहुनु अपूर्ण : सांसद ठगुन्ना

सामान्य सुधारले ठूला लक्ष्य प्राप्ति सम्भव छैन : दुलाल

स्वीट्जरल्यान्डलाई चुनौती दिन सक्ने तीन अन्डरडग टोली

हामी सदनमा कुरा उठाउँछौं, प्रधानमन्त्री फेसबुकमा जवाफ दिनुहुन्छ : ओली

राना दग्गुबातीको कम्पनीले ‘शेप अफ मोमो’ लाई नेपाल र भारतमा प्रदर्शन गर्ने

आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पक्राउ परे टिकटकर अमितकुमार

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

