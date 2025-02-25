स्वीट्जरल्यान्डलाई चुनौती दिन सक्ने तीन अन्डरडग टोली

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह बी मा क्यानडा, स्वीट्जरल्यान्ड, कतार र बोस्निया–हर्जेगोभिनाबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ ।
- क्यानडाले घरेलु भूमिको फाइदा लिएर तेस्रो पटक विश्वकप खेल्दै समूह चरण पार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
- स्वीट्जरल्यान्डले १३औं पटक विश्वकप खेल्दै समूहको सबैभन्दा अनुभवी टोलीको रूपमा क्वार्टरफाइनलसम्म पुगेको इतिहास छ ।
३० वैशाख, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘बी’ पनि निकै सन्तुलित देखिएको छ । आयोजक क्यानडासँग घरेलु भूमिको फाइदा छ भने युरोपको अनुभवी स्वीट्जरल्यान्ड, एसियाको महत्वाकांक्षी कतार र पुनरागमन गरेको बोस्निया–हर्जेगोभिनाबीच प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिन्छ ।
चारै टोलीको शैली फरक भएकाले यो समूहमा हरेक खेल निर्णायक बन्न सक्छ । विशेषगरी स्वीट्जरल्यान्डलाई बाँकी तीन ‘अन्डरडग’ टोलीले राम्रो चुनौती प्रस्तुत गर्न सक्छन् ।
कतारले सन् २०२२ मा आफैं विश्वकप आयोजना गरेको थियो । पहिलो विश्वकप त्यहीबेला खेलेको कतारले यसपटक त्यो अनुभवको सदुपयोग गर्ने लक्ष्यमा छ ।
समूह बी का चार टोलीबारे विस्तृतमा हेरौं ।
क्यानडा
आयोजक राष्ट्र भएकाले क्यानडाले स्वतः विश्वकपमा स्थान बनाएको हो । क्यानडाले तेस्रोपटक विश्वकप खेल्न लागेको हो ।
सन् १९८६ मा पहिलोपटक विश्वकप खेलेको टोलीले त्यसपछि सन् २०२२ मा पुनरागमन गरेको थियो । घरेलु मैदान, समर्थकको साथ र युवा पुस्ताका स्टार खेलाडीहरू यसको मुख्य शक्ति हुन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा क्यानडाले उत्तर अमेरिकी फुटबलमा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । टोलीको खेलशैली तीव्र र आक्रामक मानिन्छ ।
सन् २०२२ मा विश्वकपमा फर्किएको क्यानडा यसपटक समूह चरण पार गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ ।
उत्कृष्ट नतिजा– समूह चरण (१९८६, २०२२), सहभागिता– तेस्रो पटक
बोस्निया–हर्जेगोभिना
युरोपेली प्लेअफ जित्दै बोस्निया–हर्जेगोभिनाले दोस्रो पटक विश्वकपमा स्थान बनाएको हो । टोलीमा अनुभव र युवा खेलाडीको राम्रो मिश्रण छ ।
शारीरिक रूपमा बलियो र सेट–पिसमा प्रभावकारी टोलीका रूपमा चिनिन्छ । सन् २०१४ पछि पहिलो पटक विश्वकपमा फर्किएको यो टोली समूहको ‘अन्डरडग’ भए पनि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।
बोस्नियाले सन् २०१४ मा अर्जेन्टिनालाई हराउँदै सनसनी मच्चाएको थियो । यसपटक पनि कुनै बलियो टोलीलाई चुनौती दिन सक्छ ।
उत्कृष्ट नतिजा– समूह चरण (२०१४), सहभागिता– दोस्रो पटक
कतार
एसियाली छनोटबाट विश्वकपमा पुगेको कतार लगातार दोस्रो पटक विश्वकप खेल्दैछ । २०२२ मा आयोजक बनेको अनुभव यसपटक उपयोगी हुन सक्छ ।
पछिल्ला वर्षमा कतारले युवा खेलाडी विकासमा ठूलो लगानी गरेको छ । बल नियन्त्रणमा आधारित खेल यसको विशेषता हो ।
ठूलो प्रतियोगिताको अनुभव बढेकाले यसपटक राम्रो प्रदर्शनको अपेक्षा छ ।
उत्कृष्ट नतिजा– समूह चरण (२०२२), सहभागिता– दोस्रो पटक
स्वीट्जरल्याण्ड
युरोपेली छनोटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै स्वीट्जरल्यान्डले विश्वकपमा स्थान बनाएको हो । अनुशासित र संगठित खेल यसको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो ।
प्रमुख प्रतियोगितामा निरन्तर राम्रो प्रदर्शन गर्ने टोलीका रूपमा स्वीट्जरल्यान्डलाई हेर्ने गरिन्छ । अनुभवी खेलाडी र बलियो रक्षापंक्तिका कारण यो समूहको दाबेदार टोलीका रूपमा समेत छ ।
स्वीट्जरल्यान्डले १३औं पटक फिफा विश्वकप खेल्दै छ र समूहको सबैभन्दा अनुभवी टोली समेत हो ।
उत्कृष्ट नतिजा– क्वार्टरफाइनल (१९३४, १९३८, १९५४), सहभागिता– १३औं पटक
