+
English edition
फिफा विश्वकप २०२६ :

स्वीट्जरल्यान्डलाई चुनौती दिन सक्ने तीन अन्डरडग टोली

२०८३ वैशाख ३१ गते १२:४४ २०८३ वैशाख ३१ गते १२:४४

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
स्वीट्जरल्यान्डलाई चुनौती दिन सक्ने तीन अन्डरडग टोली

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिफा विश्वकप २०२६ को समूह बी मा क्यानडा, स्वीट्जरल्यान्ड, कतार र बोस्निया–हर्जेगोभिनाबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ ।
  • क्यानडाले घरेलु भूमिको फाइदा लिएर तेस्रो पटक विश्वकप खेल्दै समूह चरण पार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
  • स्वीट्जरल्यान्डले १३औं पटक विश्वकप खेल्दै समूहको सबैभन्दा अनुभवी टोलीको रूपमा क्वार्टरफाइनलसम्म पुगेको इतिहास छ ।

३० वैशाख, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘बी’ पनि निकै सन्तुलित देखिएको छ । आयोजक क्यानडासँग घरेलु भूमिको फाइदा छ भने युरोपको अनुभवी स्वीट्जरल्यान्ड, एसियाको महत्वाकांक्षी कतार र पुनरागमन गरेको बोस्निया–हर्जेगोभिनाबीच प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिन्छ ।

चारै टोलीको शैली फरक भएकाले यो समूहमा हरेक खेल निर्णायक बन्न सक्छ । विशेषगरी स्वीट्जरल्यान्डलाई बाँकी तीन ‘अन्डरडग’ टोलीले राम्रो चुनौती प्रस्तुत गर्न सक्छन् ।

कतारले सन् २०२२ मा आफैं विश्वकप आयोजना गरेको थियो । पहिलो विश्वकप त्यहीबेला खेलेको कतारले यसपटक त्यो अनुभवको सदुपयोग गर्ने लक्ष्यमा छ ।

समूह बी का चार टोलीबारे विस्तृतमा हेरौं ।

क्यानडा

आयोजक राष्ट्र भएकाले क्यानडाले स्वतः विश्वकपमा स्थान बनाएको हो । क्यानडाले तेस्रोपटक विश्वकप खेल्न लागेको हो ।

सन् १९८६ मा पहिलोपटक विश्वकप खेलेको टोलीले त्यसपछि सन् २०२२ मा पुनरागमन गरेको थियो । घरेलु मैदान, समर्थकको साथ र युवा पुस्ताका स्टार खेलाडीहरू यसको मुख्य शक्ति हुन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा क्यानडाले उत्तर अमेरिकी फुटबलमा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । टोलीको खेलशैली तीव्र र आक्रामक मानिन्छ ।

सन् २०२२ मा विश्वकपमा फर्किएको क्यानडा यसपटक समूह चरण पार गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ ।

उत्कृष्ट नतिजा– समूह चरण (१९८६, २०२२), सहभागिता– तेस्रो पटक

बोस्निया–हर्जेगोभिना

युरोपेली प्लेअफ जित्दै बोस्निया–हर्जेगोभिनाले दोस्रो पटक विश्वकपमा स्थान बनाएको हो । टोलीमा अनुभव र युवा खेलाडीको राम्रो मिश्रण छ ।

शारीरिक रूपमा बलियो र सेट–पिसमा प्रभावकारी टोलीका रूपमा चिनिन्छ । सन् २०१४ पछि पहिलो पटक विश्वकपमा फर्किएको यो टोली समूहको ‘अन्डरडग’ भए पनि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।

बोस्नियाले सन् २०१४ मा अर्जेन्टिनालाई हराउँदै सनसनी मच्चाएको थियो । यसपटक पनि कुनै बलियो टोलीलाई चुनौती दिन सक्छ ।

उत्कृष्ट नतिजा– समूह चरण (२०१४), सहभागिता– दोस्रो पटक

कतार

एसियाली छनोटबाट विश्वकपमा पुगेको कतार लगातार दोस्रो पटक विश्वकप खेल्दैछ । २०२२ मा आयोजक बनेको अनुभव यसपटक उपयोगी हुन सक्छ ।

पछिल्ला वर्षमा कतारले युवा खेलाडी विकासमा ठूलो लगानी गरेको छ । बल नियन्त्रणमा आधारित खेल यसको विशेषता हो ।

ठूलो प्रतियोगिताको अनुभव बढेकाले यसपटक राम्रो प्रदर्शनको अपेक्षा छ ।

उत्कृष्ट नतिजा– समूह चरण (२०२२), सहभागिता– दोस्रो पटक

स्वीट्जरल्याण्ड

युरोपेली छनोटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै स्वीट्जरल्यान्डले विश्वकपमा स्थान बनाएको हो । अनुशासित र संगठित खेल यसको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो ।

प्रमुख प्रतियोगितामा निरन्तर राम्रो प्रदर्शन गर्ने टोलीका रूपमा स्वीट्जरल्यान्डलाई हेर्ने गरिन्छ । अनुभवी खेलाडी र बलियो रक्षापंक्तिका कारण यो समूहको दाबेदार टोलीका रूपमा समेत छ ।

स्वीट्जरल्यान्डले १३औं पटक फिफा विश्वकप खेल्दै छ र समूहको सबैभन्दा अनुभवी टोली समेत हो ।

उत्कृष्ट नतिजा– क्वार्टरफाइनल (१९३४, १९३८, १९५४), सहभागिता– १३औं पटक

फिफा विश्वकप २०२६
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
छुटाउनुभयो कि?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
छुटाउनुभयो कि?

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
राष्ट्रिय समाचार

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
राष्ट्रिय समाचार

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

स्वीट्जरल्यान्डलाई चुनौती दिन सक्ने तीन अन्डरडग टोली

स्वीट्जरल्यान्डलाई चुनौती दिन सक्ने तीन अन्डरडग टोली

खेल संघलाई १५ असारभित्र नवीकरण गर्न राखेपको सूचना, नगरे खारेजीको चेतावनी

खेल संघलाई १५ असारभित्र नवीकरण गर्न राखेपको सूचना, नगरे खारेजीको चेतावनी

आईपीएल प्लेअफका लागि आठ टिम दौडमा, कसको सम्भावना कति ?

आईपीएल प्लेअफका लागि आठ टिम दौडमा, कसको सम्भावना कति ?

फिफा विश्वकप फाइनलको ‘हाफ टाइम शो’ मा शाकिरा, म्याडोना र बीटीएसले प्रस्तुति दिने

फिफा विश्वकप फाइनलको ‘हाफ टाइम शो’ मा शाकिरा, म्याडोना र बीटीएसले प्रस्तुति दिने

सिड्नी थन्डरको प्रशिक्षकमा एन्ड्रयु फ्लिनटफ

सिड्नी थन्डरको प्रशिक्षकमा एन्ड्रयु फ्लिनटफ

टी–२० क्रिकेटमा कोहलीको कीर्तिमान : सबैभन्दा छिटो १४ हजार रन, १० शतक पूरा गर्ने पहिलो भारतीय

टी–२० क्रिकेटमा कोहलीको कीर्तिमान : सबैभन्दा छिटो १४ हजार रन, १० शतक पूरा गर्ने पहिलो भारतीय

ट्रेन्डिङ

आसिफको १४औं ओडीआई अर्धशतक

आसिफको १४औं ओडीआई अर्धशतक
घरेलु मैदानमा नेपाल यूएईसँग स्तब्ध

घरेलु मैदानमा नेपाल यूएईसँग स्तब्ध
यूएईविरुद्ध नेपाली टिममा फेरबदल, ब्याटिङमा विनोद र अर्जुनलाई मौका

यूएईविरुद्ध नेपाली टिममा फेरबदल, ब्याटिङमा विनोद र अर्जुनलाई मौका
ओडीआईमा अर्जुन कुमालको डेब्यू

ओडीआईमा अर्जुन कुमालको डेब्यू
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला
यूएईविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै नेपाल

यूएईविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै नेपाल

वेबस्टोरिज

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories

फिचर

सबै
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक