मनास्लु हिमाल आरोहणको ७० वर्षमा साढे तीन हजार बढी पुगे चुचुरोमा

विश्वको आठौँ र नेपालको सातौँ अग्लो यो हिमाल यस अवधिमा तीन हजार ६४३ आरोहिले आरोहण गरेका छन् ।

रासस रासस
२०८३ वैशाख ३१ गते १३:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मनास्लु हिमाल आरोहणको ७० वर्ष पूरा भएको छ र यस अवधिमा तीन हजार ६४३ आरोहिले आरोहण गरेका छन्।
  • सन् १९५६ मे ९ मा जापानी तोसियो इमानिसी र भारतीय ग्याल्जेन नोर्बुले मनास्लुमा पहिलो पटक मानवस्पर्श गरेका थिए।
  • गोरखा र पोखरामा मनास्लु आरोहण ७० वर्ष पूरा भएको अवसरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरियो र प्रथम आरोहीहरुको सालिक अनावरण गरियो।

३१ वैशाख, गोरखा । मनास्लु हिमाल आरोहणको ७० वर्ष पूरा भएको छ । विश्वको आठौँ र नेपालको सातौँ अग्लो यो हिमाल यस अवधिमा तीन हजार ६४३ आरोहिले आरोहण गरेका छन् ।

प्रथम पटक सन् १९५६ मे ९ मा जापानी नागरिक तोसियो इमानिसी र भारतीय नागरिक ग्याल्जेन नोर्बु शेर्पाले ८ हजार १६३ मिटर अग्लो मनास्लुमा मानवस्पर्श गर्न सफल भएका थिए ।

सन् १९७३ अप्रिल २२ मा पहिलो पटक नेपाली आरोही उर्केन छिरिङ शेर्पाले मनास्लुको सफल आरोहण गरेका पर्यटन विभागले जनाएको छ ।

मनास्लु हिमाल आरोहण गर्न थालेको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा हालै गोरखा र पोखरामा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।

नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनासँगको सहकार्यमा चुमनुब्री गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सो समारोहमा मनास्लुका प्रथम आरोही जापानी नागरिक तोसियो इमानिसी र प्रथम नेपाली आरोही उर्गेन छिरिङ शेर्पाको सालिक अनावरण गरियो ।

सो अवसरमा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, गाउँपालिकाका प्रमुख निमा लामालगायतले प्रथम आरोहीका छोरा कुनियो इमानिसी, नाति रसोयुके इमानिसी र नेपाली आरोही उर्गेनका छोरा छिरिङ शेर्पालाई प्रमाणपत्र, दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरे ।

साथै मनास्लुको काखमा अवस्थित चुमनुब्री–१ सामागाउँका प्रथम आरोही मिङ्मार छिरिङ लामा र अन्य आरोहीहरु नाङ्स्याल छेदेन र डिकी लामालाई सम्मान गरियो ।

पर्वतारोहण सङ्घले पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मनास्लु हिमालको थ्री डी फोटो लोकार्पण गरियो ।

लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

भारतको चिनी निर्यात प्रतिबन्धले नेपालमा खासै असर पर्दैन : अध्यक्ष अग्रवाल

लगानी, कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रियसभाका सांसदहरूको सुझाव

संविधानका अक्षरहरू बहुमतको गणितले मात्रै कोरिन हुँदैन : सुहाङ नेम्वाङ

खेल संघलाई १५ असारभित्र नवीकरण गर्न राखेपको सूचना, नगरे खारेजीको चेतावनी

जनशक्ति नहुँदा लहान अस्पतालको सिटी स्क्यान मेसिन प्रयोगविहीन

शनिबार एमालेको सचिवालय बैठक

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

