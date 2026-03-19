१८ जना सेलिब्रेटीले एउटै स्टेजमा परिधान प्रस्तुत गर्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते १३:५३
  • फिल्म र मोडलिङका १८ जना सेलिब्रेटीलाई 'आईईसी डिजाइनर रनवे १५' मा एउटै र्‍याम्पमा देखाइने भएको छ।
  • शुक्रबार साँझ दरबारमार्गस्थित याक एण्ड यती होटलमा ६६ भन्दा बढी डिजाइनरका १७ फेसन सिक्वेन्स प्रदर्शन हुनेछन्।
  • भारतीय कोरियोग्राफर यतिन गान्धीको कोरियोग्राफीमा नेक्स्ट मोडल्स नेपालले शोको व्यवस्थापन गर्दैछ।

काठमाडौं । फिल्म र मोडलिङका १८ जना सेलिब्रेटीलाई एउटै र्‍याम्पमा देख्न पाइने भएको छ । ‘आईईसी डिजाइनर रनवे १५’ले यी सेलेब्सलाई आकर्षक परिधान सहित प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।

स्वस्तिमा खड्का, आँचल शर्मा, अस्मी श्रेष्ठ, नीति शाह, शिल्पा मास्के, कविता नेपाली, हिमाञ्चल केसी, सृच्छा प्रधान, आस्था पोखरेल, सबिता कार्की, इभा गिरी, आना शर्मा, मलिका महत, अदिती अधिकारी, दीपशिखा नेपाल र प्रेमा लमगाडे स्टेजमा देखिन लागेका हुन् ।

दरबारमार्गस्थित होटल याक एण्ड यती होटलमा शुक्रबार साँझ कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ । आईईसी कलेजको आयोजनामा हुन लागेको यस शोमा ६६ जना भन्दा बढी डिजाइनरले तयार पारेका १७ वटा फेसन सिक्वेन्स प्रदर्शन हुनेछ । जसका लागि ३० जना व्यवसायिक मोडल र्‍याम्पमा प्रस्तुत हुनेछन् ।

भारतीय कोरियोग्राफर यतिन गान्धीको कारियोग्राफी रहने शोको व्यवस्थापन जिम्मेवारी नेक्स्ट मोडल्स नेपालले गरिरहेको छ । शोलाई अहिलेसम्मकै राम्रो शोको रुपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भैरहेको नेक्स्ट मोडल्स नेपालका सिइयो रवि धमलाले बताए ।

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

