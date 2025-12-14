+
समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा कुन-कुन सेलिब्रेटी छन् ?

अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते १२:५९
  • निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारको बन्दसूची सार्वजनिक गरेको छ।
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धेरै कलाकारलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएकोमा केहीले नाम फिर्ता लिएका छन्।
  • गायिका सत्यकला राईलाई सूचीबाट हटाइएपछि उनले असन्तुष्टि पोखेकी छन् र अन्य उम्मेदवारलाई आफ्नो एजेन्डा अघि बढाउन आग्रह गरेकी छन्।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारको बन्दसूची सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सबैभन्दा धेरै कलाकारलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको थियो ।

विरोधपछि रास्वपा स्वयम र सम्बन्धित कलाकारले आफ्नो नाम फिर्ता लिए । कतिपय कलाकारले नाम फिर्ता नलिएपनि पार्टीले नै सूचीबाट हटाइदिएको छ, जसमध्ये गायिका सत्यकला राई हुन् ।

सूचीबाट आफ्नो नाम हटाइएपछि गायिका राईले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि पोखेकी छन् । आफू सूचीमा नअटाएपनि आफ्ना एजेन्डालाई अघि बढाउन उनले सूचीमा नाम भएकाहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।

‘समानुपातिक सूचीबाट नाम हटाइदिनुभएकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । हजुरहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो अन्त्य होइन, सुुरुवात हो’ उनले लेखेकी छन् ।

अहिले पनि रास्वपा अन्य दलभन्दा धेरै समानुपातिक उम्मेदवार उठाउने दल हो । गायक प्रकाश सपुत, अभिनेत्री तथा टिभी होस्ट रीमा विश्वकर्मा, मोडल तथा अभिनेता रुपक घिमिरे, पूर्वमिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ बन्दसूचीमा छन् ।

एमालेले गायिका समेत रहेकी कोमल वलीलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ । यसअघि सिफारिस भएका कलाकार गायिका त्रिशला गुरुङ, टिभी होस्ट आसिफ शाह लगायतले नाम फिर्ता लिइसकेका छन् ।

समानुपातिकका यी उम्मेदवार उपर आयोगले १० माघ गते दाबीविरोध गर्नको लागि समय दिएको छ ।

समानुपातिक उम्मेदवारको संख्या ३ हजार २१३

१६४ जना समानुपातिक उम्मेदवारले लिए नाम फिर्ता

जनमतको समानुपातिक सूचीमा १७ जना मण्डल

समानुपातिकको सूचीमा नसच्चिएको राजनीति

रास्वपा समानुपातिक उम्मेदवार टासीले भने– नाम फिर्ता लिन चाहन्छु, राजनीतिमा रुचि छैन

यी हुन् एमालेका ११० जना समानुपातिक उम्मेदवार (सूचीसहित)

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

