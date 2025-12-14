समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा कुन-कुन सेलिब्रेटी छन् ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारको बन्दसूची सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सबैभन्दा धेरै कलाकारलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको थियो ।
विरोधपछि रास्वपा स्वयम र सम्बन्धित कलाकारले आफ्नो नाम फिर्ता लिए । कतिपय कलाकारले नाम फिर्ता नलिएपनि पार्टीले नै सूचीबाट हटाइदिएको छ, जसमध्ये गायिका सत्यकला राई हुन् ।
सूचीबाट आफ्नो नाम हटाइएपछि गायिका राईले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि पोखेकी छन् । आफू सूचीमा नअटाएपनि आफ्ना एजेन्डालाई अघि बढाउन उनले सूचीमा नाम भएकाहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।
‘समानुपातिक सूचीबाट नाम हटाइदिनुभएकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । हजुरहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो अन्त्य होइन, सुुरुवात हो’ उनले लेखेकी छन् ।
अहिले पनि रास्वपा अन्य दलभन्दा धेरै समानुपातिक उम्मेदवार उठाउने दल हो । गायक प्रकाश सपुत, अभिनेत्री तथा टिभी होस्ट रीमा विश्वकर्मा, मोडल तथा अभिनेता रुपक घिमिरे, पूर्वमिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ बन्दसूचीमा छन् ।
एमालेले गायिका समेत रहेकी कोमल वलीलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ । यसअघि सिफारिस भएका कलाकार गायिका त्रिशला गुरुङ, टिभी होस्ट आसिफ शाह लगायतले नाम फिर्ता लिइसकेका छन् ।
समानुपातिकका यी उम्मेदवार उपर आयोगले १० माघ गते दाबीविरोध गर्नको लागि समय दिएको छ ।
