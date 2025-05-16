+
यी हुन् एमालेका ११० जना समानुपातिक उम्मेदवार (सूचीसहित)

एमालेले पनि आफ्नोतर्फका ११० जना समानुपातिक सांसदको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएको जनाएको थियो । तर सचिव महेश बस्नेतले सार्वजनिक गरेको सूचीमा १०९ जनाको मात्रै नाम छ । 

२०८२ पुष १६ गते २२:३९

१६ पुष, काठमाडौँ । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा दलहरुले बुझाइसकेका छन् ।

एमालेले पनि आफ्नोतर्फका ११० जना समानुपातिक सांसदको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएको छ ।

सोमबार नै आयोगमा सूची बुझाए पनि एमालेले आज बुधबार साँझमात्रै सार्वजनिक गरेको हो ।

हेर्नुहोस् सूची

खस–आर्य
1. पद्मा अर्याल
2. टुकाभद्रा हमाल
3. निरुदेवी पाल
4. कोमल वली
5. नर्वदादेवी सिवाकोटी
6. एञ्जिला थापा
7. मेनुका काफ्ले
8. लता प्रसाईं
9. एशुदाकुमारी बराल
10. लीलाकुमारी भण्डारी
11. सानुमैया खड्का
12. नारायणकुमारी खनाल
13. प्रभा बराल (पौडेल)
14. क्रान्ति बुर्लाकोटी
15. कल्पना शर्मा जोशी
16. विजया धिताल
17. भागिरथी कुमारी चन्द
18. गुरुप्रसाद बराल
19. पुष्पराज कँडेल
20. गोरखबहादुर बोगटी
21. नरेशप्रसाद पोखरेल
22. प्रेम पराजुली
23. पर्शुराम अधिकारी
24. लालबहादुर महतारा
25. रामबहादुर थापा (स्याङ्जा)
26. हरिशंकर योगी
27. बालाराम शर्मा
28. दुर्गाबहादुर शाही
29. दीपकबहादुर पौडेल
30. ठानेश्वरप्रसाद बस्याल
31. लालबहादुर रावल
32. डफकुमार बास्तोला
33. बमबहादुर बिसी
आदिवासी जनजाति
34. भूमिका लिम्बू सुब्बा
35. गंगादेवी श्रेष्ठ
36. अनिता कन्दङ्वा
37. उषाकला राई
38. तारादेवी गुरुङ
39. लक्की शेर्पा
40. मौसम राई
41. नरदेवी पुन
42. भक्तकुमारी लामा
43. मीना बराम
44. यमुना घले
45. मनकुमारी तितुङ
46. कान्ता राई
47. शर्मिला गुरुङ
48. सुमित्रा राजवंशी
49. हरुसरा राना
50. रामबहादुर थापा मगर
51. कुलभक्त शाक्य
52. युद्धभक्त चित्रकार
53. इन्द्रबहादुर तामाङ
54. सोनाम छिरिङ लामा
55. विद्यानन्दसिंह राजवंशी
56. सन्तबहादुर प्रजा
57. बागलाल बुढा मगर
58. ओमबहादुर घर्ती मगर
59. जेहेन्द्र सिंह ऐतवाल (सौका)
60. प्रेम घले
61. दलबहादुर गुरुङ
62. विजयसिंह लामा तामाङ
63. नवीन रोक्का मगर
64. विषमलाल अधिकारी दनुवार
65. राजकुमार श्रेष्ठ
66. सरस्वति राई

मधेसी
67. रिगला यादव
68. यशोधाकुमारी यादव
69. वीणाकुमारी साह
70. शर्मिलाकुमारी यादव
71. मन्जु महतो
72. अंशु सिंह
73. बविता दास
74. आशा यादव
75. चन्देश्वर मण्डल
76. अरविन्द साह
77. रामचरित्र साह
78. राजेश अग्रवाल
79. सुशीलकुमार श्रीवास्तव
80. चन्देश्वर यादव
81. अनिलकुमार सिंह
82. विचारीप्रसाद यादव
83. सचिदानन्द साह
दलित
84. विष्णुमाया विक
85. नीता घतानी
86. राधिका भुजेल साकी
87. अञ्जु नेपाली
88. मायादेवी पोडेनी
89. उर्मिलादेवी पासमान
90. मैना अछामी
91. सावित्रा घिमिरे
92. जितबहादुर दर्जी गौतम
93. यमबहादुर परियार
94. मनोहर विश्वकर्मा नेपाली
95. निर्मल देउला पोडे
96. सोम पोर्तेल
97. बोमबहादुर विश्वकर्मा
98. जगबहादुर नेपाली
थारु
99. मञ्जुकुमारी चौधरी
100. शान्ता चौधरी
101. इच्छाकुमारी चौधरी
102. असरादेवी चौधरी
103. कृपाराम राना
104. शिवप्रसाद चौधरी
105. जजीर प्रसाद चौधरी
मुस्लिम
106. साजिदा खातुन सिद्धिकी
107. रुही नाज
108. रोजीरन खातुन
109. मोहम्मद हारुन हलवाई
110. एकवाल मिया

एमाले समानुपातिक उम्मेदवार
