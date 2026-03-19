गाँजा खेतीलाई वैधानिक दिइयोस् : एमाले सांसद राई

नेपालमा गाँजा खान विगतमा अमेरिकाबाट मानिस आउने गरेको उनले बताए । २०३३ सालमा गाँजा खेती बन्द हुन पुगको भन्दै उनले खुलाउन आवश्यक रहेको बताए ।

२०८३ वैशाख ३१ गते १६:४१

३१ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले गाँजा खेतीलाई वैधानिक दिन माग गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् ।

‘यो देशका आर्थिक समृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने नीतिगत रूपमा, वैधानिक रूपमा गाँजा खेती गर्नुपर्छ’,सांसद राईले भने ।

नेपालमा गाँजा खान विगतमा अमेरिकाबाट मानिस आउने गरेको उनले बताए । २०३३ सालमा गाँजा खेती बन्द हुन पुगको भन्दै उनले खुलाउन आवश्यक रहेको बताए ।

गाँजा खेतीबाट औषधि बन्ने, कपडा बन्ने पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री संसद्को नेता हो : वर्षमान पुन

निर्माण व्यवसायीले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाए ज्ञापनपत्र, आधा घण्टा धर्ना

छुसाङ-घमी सडक स्तरोन्नति गर्न स्रोत सहमति सुनिश्चित

वर्षा र महेशको फिल्म ‘टिका’ को शुभसाइत, छायांकन अर्को सातादेखि

हार्दिक र सूर्यकुमारले आजको खेल नखेल्ने सम्भावना

भूमिहीन सुकुमवासीमाथि राज्यले दमन गर्‍यो : गैरसरकारी संस्था महासंघ

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

