News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रतिनिधिसभामा विपक्षी ४ दलले संसद् बहिष्कार गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ।
- प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्नको जवाफ दिन नआएपछि अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले जिम्मेवारी पाएका छन्।
- नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले बहिष्कार गरेका छन् भने कांग्रेसले अवरोध गर्यो र केही सांसद बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए।
३१ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी ४ वटा दलले संसद् बहिष्कार गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने विरोध जनाएको छ ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन शाहनै उपस्थित हुनुपर्ने विपक्षीको माग थियो । तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नोतर्फबाट अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेलाई उक्त जिम्मेवारी दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री सदनमा नआएको भन्दै नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले बहिष्कार गरेका हुन् । कांग्रेसले भने अवरोध गर्यो । कांग्रेसका केही सांसदहरू भने बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेसहितका नेताहरू भने उठेर विरोध जनाइरहे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4