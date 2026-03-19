मिथिला क्षेत्रमा आज वटसावित्री पर्व मनाइँदै

२ जेठ, काठमाडौं । मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा आज विवाहित महिलाहरूले आफ्नो पतिको दीर्घायु र सन्तान प्राप्तिको कामना गर्दै सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्व ‘वटसावित्री’ (बरसाइत) मनाइरहेका छन् ।
प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको औँसी तिथिका दिन मनाइने यस पर्वका अवसरमा शनिबार बिहानैदेखि विभिन्न स्थानमा रहेका बरको रूखमुनि पूजा अर्चना गर्ने महिलाहरूको उल्लेख्य भीड लागेको छ ।
मिथिला संस्कृतिमा आदर्श नारीत्वको प्रतिक मानिने यस पर्वमा महिलाहरू नयाँ वस्त्र तथा श्रृङ्गारका सामग्रीहरूमा सजिएर पूजामा सहभागी हुने गर्दछन् । विशेषगरी नवविवाहित महिलाहरूका लागि यो पर्व थप विशेष रहने गर्दछ ।
नववधुहरूका लागि यस अवसरमा बेहुलाको घरबाट पूजा सामग्रीका साथै लुगाकपडा र अन्य उपहार (पाहुर) पठाउने परम्परा रहेको छ । हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले पिपलझैँ बरको रूखलाई पनि पवित्र र पूजनीय मान्ने गर्दछन् ।
वटसावित्रीका दिन व्रतालु महिलाहरूले बरको रूखमा सुतीको काँचो धागो बेरेर पूजा गर्ने र यस पर्वको पौराणिक कथा श्रवण गर्ने प्रचलन छ । यस पर्वलाई नारीत्वको रक्षा र सन्तान प्राप्तिमा सहायक सिद्ध हुने विश्वासका साथ लिइने गरिन्छ ।
पौराणिक मान्यताअनुसार सावित्रीले आफ्नो सतीत्व र घोर तपस्याको बलले मृत्युका देवता यमराजबाट पति सत्यवानको प्राण फिर्ता ल्याउन सफल भएकी थिइन् । सोही ऐतिहासिक र आध्यात्मिक घटनाको स्मरणमा परापूर्वकालदेखि नै मिथिलाञ्चलमा यो पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै आएको छ ।
