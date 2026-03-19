इन्स्पेक्टर सागर बने कोसी प्रदेशको वैशाख महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी

२ जेठ, काठमाडौं । मोरङको लेटाङ इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सागर साह कोशी प्रदेशको २०८३ साल वैशाख महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित भएका छन् । उनलाई कोसी प्रदेशका प्रहरी कार्यालयले उत्कृष्टको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ ।
कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक विनोद घिमिरे द्वारा प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रमा प्रहरी निरीक्षक साहले विभागीय मूल्य–मान्यता तथा आदेश–निर्देशनको पालना गर्दै उच्च मनोबल र साहसका साथ आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेको उल्लेख छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङ, मोरङको प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहँदा उनले फैसला कार्यान्वयन अन्तर्गत प्रहरी कर्मचारी परिचालन गरी उल्लेख्य संख्यामा फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराउने कार्य गरेका थिए ।
त्यस्तै प्रविधिमैत्री प्रहरी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले ड्रोन क्यामेराको माध्यमबाट अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाएका प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै नागरिक सहायता कक्षमा डिस्प्ले बोर्ड जडान गरी सचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्ने, सञ्चार शाखाको निर्माण गर्ने तथा हिरासत कक्षमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने जस्ता नवप्रवर्द्धनात्मक कार्यसमेत अघि बढाएका छन् ।
यसै कारण गत चैत महिनामा जिल्लामा इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङ चैत महिनामा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4