+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इन्स्पेक्टर सागर बने कोसी प्रदेशको वैशाख महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २ गते ९:५०

२ जेठ, काठमाडौं । मोरङको लेटाङ इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सागर साह कोशी प्रदेशको २०८३ साल वैशाख महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित भएका छन् । उनलाई कोसी प्रदेशका प्रहरी कार्यालयले उत्कृष्टको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ ।

कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक विनोद घिमिरे द्वारा प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रमा प्रहरी निरीक्षक साहले विभागीय मूल्य–मान्यता तथा आदेश–निर्देशनको पालना गर्दै उच्च मनोबल र साहसका साथ आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेको उल्लेख छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङ, मोरङको प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहँदा उनले फैसला कार्यान्वयन अन्तर्गत प्रहरी कर्मचारी परिचालन गरी उल्लेख्य संख्यामा फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराउने कार्य गरेका थिए ।

त्यस्तै प्रविधिमैत्री प्रहरी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले ड्रोन क्यामेराको माध्यमबाट अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाएका प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै नागरिक सहायता कक्षमा डिस्प्ले बोर्ड जडान गरी सचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्ने, सञ्चार शाखाको निर्माण गर्ने तथा हिरासत कक्षमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने जस्ता नवप्रवर्द्धनात्मक कार्यसमेत अघि बढाएका छन् ।

यसै कारण गत चैत महिनामा जिल्लामा इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङ चैत महिनामा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको थियो ।

इन्स्पेक्टर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू

ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू
चितवनको एक निजी विद्यालयका शिक्षकले कुटे विद्यार्थी

चितवनको एक निजी विद्यालयका शिक्षकले कुटे विद्यार्थी
अमेरिकाले टस जितेर नेपालविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै

अमेरिकाले टस जितेर नेपालविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै
अझै सहज भएन चिया निर्यात, प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग

अझै सहज भएन चिया निर्यात, प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग
इशान पाण्डेले ओडीआई डेब्यू गर्दै

इशान पाण्डेले ओडीआई डेब्यू गर्दै
संस्कृति, प्रकृति र आत्मगौरवको संगम बन्दै आठपहरिया होमस्टे

संस्कृति, प्रकृति र आत्मगौरवको संगम बन्दै आठपहरिया होमस्टे

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित