चितवनको एक निजी विद्यालयका शिक्षकले कुटे विद्यार्थी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २ गते ९:२७

२ जेठ, चितवन । चितवनको माडी नगरपालिका-५ बसन्तपुरस्थित पिसल्याण्ड इङ्लिस स्कुलमा एक १४ वर्षीय एक विद्याथीलाई शिक्षकले निलडाम हुने गरी कुटपिट गरेको घटना बाहिरिएको छ ।

विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत दीपसन लम्साललाई विज्ञान विषयका शिक्षक विश्व अवतार घलेले पाइपले निलडाम हुने गरी कुटपिट गरेका हुन् । कुटपिटबाट घाइते भएका बालकको बघौडा अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गरिएको छ ।

पीडित परिवारका अनुसार शुक्रबार अन्तिम पिरियड सुरु हुनुअघि दीपसन आफ्ना दुई साथीहरूसँग पिसाब फेर्न कक्षाबाहिर निस्केका थिए । उनीहरू कक्षाकोठामा फर्कंदा शिक्षक घले आइसकेका थिए  । आफू आउँदा विद्यार्थी बाहिर रहेको भनेर उनले कुटपिट गरेको पीडित परिवारको भनाइ छ । घलेले तीनै जना विद्यार्थीलाई कुटेका थिए ।

पीडितकी आमा पद्माकुमारी लम्सालका अनुसार छोराको शरीरमा नीलडाम र चोट देखेपछि विद्यालय प्रशासनलाई जानकारी गराउँदा वेवास्ता गरिएको गुनासो गरिन् । परिवारले इलाका प्रहरी कार्यालय माडीमा उजुरी दर्ता गराएको हो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय माडीका वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक नारायण जोशीले घटनाबारे उजुरी प्राप्त भएको र दुवै पक्षलाई बोलाएर आवश्यक कानुनी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । उनले आज दिउँसो छलफल गरे पछि के गर्ने भन्ने निर्णय लिइने बताए ।

श्रीमान‍्‍को कुटपिटबाट श्रीमतीको मृत्यु

क्रिकेट बल खोज्न जाँदा 'खरबुजा चोर्‍यो' भन्दै हातखुट्टा बाँधेर बालकलाई कुटपिट

कोठामा फर्किँदै गरेका युवकमाथि कुटपिट गर्ने २ जना पक्राउ

भोजपुरमा कुटपिटबाट एक जनाको मृत्यु, ४ जना पक्राउ   

झम्सिखेलको कुटपिट घटनामा संलग्न ४ जना पक्राउ

घोडामाथि अमानवीय कुटपिट : भिडियो भाइरल भएपछि दोषी पक्राउ

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

