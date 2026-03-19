श्रीमान‍्‍को कुटपिटबाट श्रीमतीको मृत्यु

गुल्मीमा श्रीमान‍्‍को कुटपिटबाट श्रीमतीको मृत्यु भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १३:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गुल्मीको इश्मा गाउँपालिकामा श्रीमान् थमनबहादुर कुमालले कुटपिट गर्दा उनकी श्रीमती सुमित्रा कुमालको मृत्यु भएको छ।
  • मंगलबार दुवैले मादक पदार्थ सेवन गरी विवाद हुँदा थमनले सुमित्रामाथि कुटपिट गरेका थिए।
  • प्रहरी निरीक्षक पर्वतकुमार केसीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोलीले घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।

३० वैशाख, गुल्मी । गुल्मीमा श्रीमान‍्‍को कुटपिटबाट श्रीमतीको मृत्यु भएको छ ।

इश्मा गाउँपालिकामा–६ साहुघर निवासी ४५ वर्षीय थमनबहादुर कुमालको कुटपिटबाट ४३ वर्षीया श्रीमती एमी भनिने सुमित्रा कुमालको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मंगलबार बेलुका दुवै जनाले सँगै मादक पदार्थ सेवन गरेपछि विवाद भएको थियो । विवादको क्रममा थमनले एमीमाथि कुटपिट गरेका थिए । कुटपिटबाट घाइते भएकी एमीलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल तम्घास पुर्‍याइएको थियो । तर उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी गंगाबहादुर सारुले बताए ।

घटनाको थप अनुसन्धानका लागि बुधबार बिहान जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीबाट प्रहरी निरीक्षक पर्वतकुमार केसीको कमान्डमा ५ जनाको टोली खटिएको छ।

प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

क्रिकेट बल खोज्न जाँदा ‘खरबुजा चोर्‍यो’ भन्दै हातखुट्टा बाँधेर बालकलाई कुटपिट

कोठामा फर्किँदै गरेका युवकमाथि कुटपिट गर्ने २ जना पक्राउ

भोजपुरमा कुटपिटबाट एक जनाको मृत्यु, ४ जना पक्राउ   

झम्सिखेलको कुटपिट घटनामा संलग्न ४ जना पक्राउ

घोडामाथि अमानवीय कुटपिट : भिडियो भाइरल भएपछि दोषी पक्राउ

पैदलयात्रीलाई मुक्का हान्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले समात्यो

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

