+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संस्कृति, प्रकृति र आत्मगौरवको संगम बन्दै आठपहरिया होमस्टे

स्थानीय युवाहरू अहिले पर्यटन व्यवस्थापन, गाइडिङ र पाहुना सेवामा दक्ष बन्दै गएका छन् । यसले उनीहरूलाई गाउँमै रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ भने वैदेशिक रोजगारीप्रति निर्भरता पनि घटाउँदै लगेको छ ।

0Comments
Shares
ईश्वर थापा ईश्वर थापा
२०८३ जेठ २ गते ८:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धनकुटाको स्याउलेमा आठपहरिया समुदायले सञ्चालन गरेको 'स्याउले सिप्तिङ सामुदायिक होमस्टे'ले पर्यटनमार्फत आफ्नो संस्कृति र पहिचान जोगाइरहेको छ।
  • होमस्टेले पर्यटकलाई स्थानीय परिकार, सांस्कृतिक कार्यक्रम र परम्परागत जीवनशैलीको प्रत्यक्ष अनुभव गराउँदै समुदायको आत्मगौरव बढाएको छ।
  • स्थानीय युवाहरू पर्यटन व्यवस्थापन र गाइडिङमा दक्ष हुँदै गाउँमै रोजगारी पाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाइरहेका छन्।

२ जेठ, धनकुटा । पूर्वी पहाडको शान्त वातावरण, हरियालीले ढाकिएका डाँडाकाँडा र मौलिक संस्कृतिको मिठासको संगम रहेको ठाउँ हो धनकुटाको स्याउले ।

धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ३ मा पर्ने स्याउले पुगेपछि महसुस हुन्छ, पर्यटन भनेको घुमफिर मात्रै नभएर जीवनशैली, परम्परा र पहिचानसँगको गहिरो सम्बन्ध पनि हो ।

यस्तै सन्दर्भलाई उजागर गर्दै आठपहरिया समुदायले सञ्चालन गरेको ‘स्याउले सिप्तिङ सामुदायिक होमस्टे’ नयाँ पहिचान बन्दै उभिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको बढ्दो आकर्षणसँगै होमस्टे केवल बसोबासको स्थानमा सीमित नरही समुदायको आत्मगौरव, अतिथिसत्कार र प्राकृतिक सौन्दर्यको जीवन्त अनुभव दिने केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गएको हो ।

सीमान्तकृत आठपहरिया समुदायको धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै मुख्य बसोबास रहेको छ । धनकुटा नगरपालिकाको भुमि पुत्र भन्न रुचाउने आठपहरिया समुदायको चाडपर्व मान्न तथा पितृ कार्य गर्न धनकुटा नगरपालिकाको क्षेत्रमा भेला भएर सामूहिक रुपमा मनाउनु पर्ने चलन रहेको छ ।

कुनै बेला आठपहरिया समूदायमा अरुण र तमोर नदी कटेर जान हुन्न भन्ने मान्यता रहेको थियो अहिले भने विस्तारै रोजगारीको शिलशिलामा बाहिर जान थालेका छन् ।

यी र यस्तै कारणले एक समय ओझेलमा परेको यो समुदाय अहिले आफ्नै संस्कृति र परम्परालाई आधार बनाएर पर्यटनको माध्यमबाट पुनर्जागृत हुँदैछन् ।

पाहुनालाई स्वागत गर्ने शैलीदेखि खानपान, रहनसहन र मनोरञ्जनसम्म सबैमा मौलिकताको झल्को पाइन्छ । आगन्तुकहरूलाई रातो टीका र फूलको मालाले स्वागत गरिन्छ, जसले नेपाली आतिथ्य संस्कारको आत्मीयता झल्काउँछ । यस्तै होमस्टेले लोपोन्मुख आठपहरिया समुदायको सांस्कृतिक धरोहरलाई पर्यटनसँग प्रभावकारी रूपमा जोडेको छ ।

यहाँ आउने पर्यटकलाई मौलिक तथा स्थानीय परिकारको स्वाद चखाउने मात्र होइन, समुदायको जीवनशैली, परम्परा र संस्कृतिको प्रत्यक्ष अनुभव गराइन्छ । आठपहरिया समुदायले सञ्चालन गरेको होमस्टे केवल बस्ने ठाउँ मात्रै होइन, जीवित संग्रहालय जस्तै बन्दै गएको छ । जहाँ प्रत्येक गतिविधिमा संस्कृति बोल्छ वा संस्कृतिको झल्को आउने गरेको छ ।

होमस्टेमा आउने पर्यटकले स्थानीय परिकारको स्वाद लिन पाउँछन् । जसमा गाउँघरमै उत्पादन भएका अर्गानिक सामग्रीको प्रयोग गरिन्छ । परम्परागत भान्साको बास्नाले आगन्तुक वा पाहुनालाई गाउँले जीवनसँग नजिक बनाउने गरेको छ ।

त्यति मात्र होइन, यहाँको अनुभव प्रकृतिसँग पनि गासिएको छ । सिजनअनुसार सुन्तला बगैंचामा गएर फल टिप्ने, मौरीपालनबारे जानकारी लिने, स्थानीय बीउबिजनबारे बुझ्ने अवसरले पर्यटकलाई नयाँ अनुभूति दिन्छ ।

साँझपख हुने सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु ढोल नाच, लोकगीत र परम्परागत नृत्यले वातावरणलाई अझ जीवन्त बनाउँछ । होमस्टेका अध्यक्ष हिराबहादुर आठपहरियाका अनुसार यहाँ एकैपटक करिब १७ जना पाहुनालाई सेवा दिन सकिन्छ । तर, उनीहरूको प्राथमिकता संख्या बढाउनु होइन, गुणस्तरीय अनुभव दिनु हो । ‘हामी पर्यटकलाई केवल सेवा मात्र होइन, हाम्रो पहिचान पनि दिन चाहन्छौं’, उनी भन्छन् ।

पर्यटकलाई आठपहरिया समुदायको इतिहास, संस्कार र जीवनशैलीबारे जानकारी दिइनुका साथै कृषि, संस्कृति र प्रकृतिसँग नजिकबाट परिचित गराइन्छ । अध्यक्ष आठपहरियाका अनुसार आधुनिकताको प्रभावले नयाँ पुस्तामा परम्परागत संस्कृतिप्रति आकर्षण घट्दै गए पनि होमस्टे सञ्चालनमार्फत ती कला–संस्कृतिको संरक्षणमा समुदाय सक्रिय रूपमा लागिरहेको छ ।

आधुनिकताको तीव्र प्रभावले धेरै परम्परागत कला र संस्कृतिहरू लोप हुँदै गएको अवस्थामा आठपहरिया समुदाय भने त्यसलाई जोगाउने अभियानमा जुटेका छन् । नयाँ पुस्तालाई आफ्नै परम्परा चिनाउने र त्यसप्रति गर्व गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न होमस्टे महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ ।

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार आठपहरिया समुदायको जनसंख्या ५ हजार ८ सय ७८ रहेको छ । धनकुटा नगरपालिकालाई आठपहरिया समुदायको उद्गमस्थल मानिन्छ । होमस्टेमार्फत उनीहरूले आफ्नो भाषा, गीत, नृत्य र संस्कारलाई जीवित राख्दै आएका छन् । आठपहरियाको होमस्टे निर्माणमा विभिन्न संघसंस्थाको साथ पनि उल्लेखनीय रहेको छ ।

होमस्टे स्थापनामा गर्न इन्टरनेशनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभ्लप्मेन्ट (इसिमोड) र कम्युनिटी होमस्टे नेटवर्क (सीएचएन) ले स्थापना र व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याएका छन् । त्यसैगरी नेपाल पर्यटन बोर्ड र युनाइटेड नेशसन डेभ्लप्मेन्ट प्रोग्रामको सहकार्यमा सञ्चालित दिगो पर्यटन परियोजनाले क्षमता अभिवृद्धि र प्रवर्द्धनमा टेवा दिएको छ ।

स्थानीय युवाहरू अहिले पर्यटन व्यवस्थापन, गाइडिङ र पाहुना सेवामा दक्ष बन्दै गएका छन् । यसले उनीहरूलाई गाउँमै रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ भने वैदेशिक रोजगारीप्रति निर्भरता पनि घटाउँदै लगेको छ ।

     

सप्ताहान्त
संस्कृति, प्रकृति र आत्मगौरवको संगम बन्दै आठपहरिया होमस्टे

संस्कृति, प्रकृति र आत्मगौरवको संगम बन्दै आठपहरिया होमस्टे
डाँडामा भ्यु टावर होइन, रिसोर्ट बनाऔँ-गाउँको पैसा गाउँमै राख्छ, बसाइँसराइ रोक्छ

डाँडामा भ्यु टावर होइन, रिसोर्ट बनाऔँ-गाउँको पैसा गाउँमै राख्छ, बसाइँसराइ रोक्छ
चो?लुङ पार्क : इतिहास, संस्कृति र पर्यटनको संगम (तस्वीरहरू)

चो?लुङ पार्क : इतिहास, संस्कृति र पर्यटनको संगम (तस्वीरहरू)
इको कविताको पहिलो पहर

इको कविताको पहिलो पहर
जीवनको आत्मरति

जीवनको आत्मरति
बेलायतले माथवरसिंह थापालाई भिसा नदिंदा

बेलायतले माथवरसिंह थापालाई भिसा नदिंदा
सन् छयानब्बेको सगरमाथा–दुर्घटना सम्झँदै ‘इन्टू थीन एअर’

सन् छयानब्बेको सगरमाथा–दुर्घटना सम्झँदै ‘इन्टू थीन एअर’
सुकुमवासी : बालेनको ‘शो-पीस’ !

सुकुमवासी : बालेनको ‘शो-पीस’ !
तल्लो बाटोको यात्रा

तल्लो बाटोको यात्रा
कालीमा अलप भइन् ‘राधा’

कालीमा अलप भइन् ‘राधा’
कथा जस्तो इतिहास, इतिहास जस्तो कथा : अर्थात् इथा

कथा जस्तो इतिहास, इतिहास जस्तो कथा : अर्थात् इथा
जब देवलदेवी गर्जिन्छिन्

जब देवलदेवी गर्जिन्छिन्
आठपहरिया होमस्टे होमस्टे
लेखक
ईश्वर थापा

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इशान पाण्डेले ओडीआई डेब्यू गर्दै

इशान पाण्डेले ओडीआई डेब्यू गर्दै
डाँडामा भ्यु टावर होइन, रिसोर्ट बनाऔँ-गाउँको पैसा गाउँमै राख्छ, बसाइँसराइ रोक्छ

डाँडामा भ्यु टावर होइन, रिसोर्ट बनाऔँ-गाउँको पैसा गाउँमै राख्छ, बसाइँसराइ रोक्छ
चो?लुङ पार्क : इतिहास, संस्कृति र पर्यटनको संगम (तस्वीरहरू)

चो?लुङ पार्क : इतिहास, संस्कृति र पर्यटनको संगम (तस्वीरहरू)
सिन्धुपालचोकको गंजेखोलाबाट १६२० थान भेपसहित ७ जना पक्राउ

सिन्धुपालचोकको गंजेखोलाबाट १६२० थान भेपसहित ७ जना पक्राउ
मङ्गल ग्रहको शालबाताना भालिस’ उपत्यकामा कुनै समय महासागर रहेको सङ्केत

मङ्गल ग्रहको शालबाताना भालिस’ उपत्यकामा कुनै समय महासागर रहेको सङ्केत
नासाको ‘रोमन’ टेलिस्कोपले खोज्नेछ अन्तरिक्षका अदृश्य न्युट्रोन ताराहरू

नासाको ‘रोमन’ टेलिस्कोपले खोज्नेछ अन्तरिक्षका अदृश्य न्युट्रोन ताराहरू

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित