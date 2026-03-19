काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारको सुन्दर दृश्य (तस्वीरहरू)

२ जेठ, काठमाडौं । कुनै समय फोहोर र दुर्गन्धको पर्याय बनेका काठमाडौंका नदी किनारहरू अहिले सहरको सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकसित भइरहेका छन् ।
विशेषगरी शंखमूल क्षेत्रको वागमती किनारमा निर्माण गरिएको ‘शंखमूल योग पार्क’ र वरिपरिका हरियाली क्षेत्रले उपत्यकावासीलाई नयाँ जीवन दिएको महसुश गराउँछ ।
हरियाली चौर, बगेको वागमती, र व्यवस्थित पैदलमार्गहरूले गर्दा यी क्षेत्रहरू अहिले बिहानी र साँझको हिँडडुल (मर्निङ वाक), योग अभ्यास र पारिवारिक पिकनिकका लागि पहिलो रोजाइ बन्न थालेका छन् ।
पार्कहरूमा बालबालिकाका लागि आधुनिक खेलौनाहरू, चिप्लेटी (स्लाइड) राखिएको छ । जहाँ उनीहरूलाई मोबाइल र ग्याजेटबाट टाढा राखेर खुला वातावरणमा रमाउन सहयोग पुग्छ ।
त्यस्तै, युवा पुस्ता र स्वास्थ्य सचेत नागरिकहरूका लागि खुला व्यायामशालाको व्यवस्था गरिएको छ । जसले स्वस्थ जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन दिएको छ । शंखमूल क्षेत्र धार्मिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ ।
आर्ट अफ लिभिङ र स्थानीय समुदायको सक्रियतामा बनेका योग कक्ष र सत्तलहरूले यहाँ आउनेहरूलाई मानसिक शान्ति प्रदान गर्दछन् । हरियो दुबोमा बसेर गरिने योग र ध्यानले शहरको कोलाहलबाट केही समय भएपनि मुक्ति दिने स्थानीय बताउँछन् ।
काठमाडौंका यी रिभरसाइड पार्कहरूले सहरी सौन्दर्य मात्र बढाएका छैनन्, यसले वातावरण संरक्षण र मानिसको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । नदी किनारलाई व्यवस्थित बनाउने यो अभियानलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
तस्वीरहरु : अनुप प्रधान/न्युज एजेन्सी नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4