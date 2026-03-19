मत्स्यनारायणमा एक महिने मेला सुरु, भक्तजनको घुइँचो

२०८३ जेठ ३ गते १२:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंको मच्छेगाउँमा रहेको मत्स्यनारायण मन्दिरमा एक महिने पुरुषोत्तम मास मेला ३ जेठदेखि प्रारम्भ भएको छ।
  • पुरुषोत्तम मासमा भगवान नारायणको पूजा गर्दा सम्पूर्ण पाप नष्ट भई पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक मान्यता छ।
  • मत्स्यनारायण मन्दिरमा माछाको मुखबाट प्रकट भएको भगवान मत्स्यनारायणको मूर्ति मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको छ।

३ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौंको मच्छेगाउँमा रहेको मत्स्यनारायण मन्दिरमा एक महिने पुरुषोत्तम मास (अधिक मास) मेला प्रारम्भ भएको छ ।

‘मलमास मेला’का रूपमा समेत परिचित यस अवधिमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरबाट लाखौँको सङ्ख्यामा श्रद्धालु भक्तजनहरूको आगमन हुने गर्दछ ।

धार्मिक मान्यताअनुसार पुरुषोत्तम मासमा भगवान नारायणको श्रद्धापूर्वक पूजा–आराधना गर्नाले सम्पूर्ण पाप नष्ट भई पुण्य प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ ।

सोही विश्वासका साथ मेला अवधिभर मच्छेनारायण मन्दिरमा दर्शन तथा पूजाआजाका लागि भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्दछ ।

यहाँ माछाको मुखबाट प्रकट भएको, चार हातमा शङ्ख, चक्र, गदा र पद्म धारण गरेको भगवान मत्स्यनारायणको करिव एक फिट अग्लो मूर्ति मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको छ ।

विभिन्न पुराणहरूका अनुसार भगवान विष्णुले धारण गरेका दश अवतारमध्ये मत्स्य अवतारलाई पहिलो अवतार मानिन्छ ।

प्रलयकालमा भगवानले मत्स्य रूप धारण गरी समुद्रमा डुङ्गाको कार्य गर्दै वेदको रक्षा गरेको धार्मिक महिमा रहेको छ ।

मत्स्यनारायण मन्दिर
सम्बन्धित खबर

सशस्त्रकी सहायक हवलदार अनिता कार्कीद्वारा सगरमाथाको सफल आरोहण

सूचीकृत ५ सिमेन्ट उद्योग, कुनको अवस्था कस्तो ?

मेटाको नयाँ फिचर : अब हावामै औंला घुमाएर टाइप गर्न सकिने

एमालेलाई विद्या भण्डारीका ३ सुझाव- जनमुखी कार्यशैली, आत्मानुशासन र सेवा भाव

काठमाडौं महानगरको शिक्षा सुधार: शिक्षक दरबन्दी मिलानदेखि विद्यालय व्यवस्थापनसम्म नयाँ नीति

उच्च रक्तचाप ‘नदेखिने तर घातक समस्या’का रुपमा बढ्दै

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

