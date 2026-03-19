+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सूचीकृत ५ सिमेन्ट उद्योग, कुनको अवस्था कस्तो ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३ गते १२:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म पाँच सूचीकृत सिमेन्ट कम्पनीहरूले बिक्री आम्दानी र नाफामा सुधार देखाएका छन्।
  • शिवम् सिमेन्टको नाफा ५४ प्रतिशत बढेको छ भने सोनापुर मिनरल्स नोक्सानीबाट नाफामा गएको छ।
  • घोराही सिमेन्टले नोक्सानी घटाएको छ र बैंकको ब्याजदर घट्दा वित्तीय लागत कम भएको छ।

३ जेठ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आउँदा सिमेन्ट कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण थप सुधारिएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा हाल पाँच सिमेन्ट कम्पनी सूचीकृत छन् ।

सर्वोत्तम, शिवम्, पाल्पा, घोराही र सोनापुर बजारमा सूचीकृत सिमेन्ट कम्पनी हुन् । सूचीकृत यी सबै कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार औसतमा यी कम्पनीले नाफा बढाएका छन् भने एउटाले नोक्सानी घटाएको छ ।

बिक्री आम्दानी बढ्दा तथा वित्तीय लागत घट्दा कम्पनीहरूले नाफा बढाउन वा नोक्सानी घटाउन सफल भएका हुन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार अधिकांशको बिक्री आम्दानी बढेको छ ।

शिवम् सिमेन्टको बिक्री आम्दानी केही घटे पनि लागत र कुल खर्चलाई व्यवस्थापन गर्दा नाफा ५४ प्रतिशत बढेको छ । पहिले नोक्सानीमा रहेको सोनापुर मिनरल्स यस पटक नाफामा गएको छ भने घोराही सिमेन्ट आफ्नो नोक्सानीलाई उच्च मात्रामा घटाउन सफल भएको छ ।

निर्माण क्षेत्र केही सल्बलाउन थालेसँगै समग्रमा बिक्री आम्दानी बढ्दा सिमेन्ट उद्योगहरूको नाफामा सुधार देखिएको हो ।

त्यस्तै वित्तीय लागत घट्दा पनि धेरै हदसम्म नाफालाई टेवा पुगेको देखिन्छ । बैंकको ब्याजदर घट्दै जाँदा उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने ब्याज रकम पनि घट्दो छ । यही कारण कम्पनीको वित्तीय लागत घट्न गएको छ, जसले नाफामा सिधा प्रभाव देखिएको हो ।

पहिलेभन्दा बिक्री बढेको वित्तीय विवरणले नै पुष्टि गर्छ, तर पनि उद्योग अझै पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । मुलुकभर करिब ६० सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । अधिकांश उद्योग ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सिमेन्ट कम्पनीहरूको बिक्री आम्दानी

कम्पनी बिक्री आम्दानी ०८२ चैत बिक्री आम्दानी २०८१ चैत वृद्धिदर %
सर्वोत्तम सिमेन्ट ७ अर्ब ७९ लाख ६ अर्ब ८१ करोड २.९०
शिवम् सिमेन्ट ४ अर्ब ९५ करोड ५ अर्ब ३९ करोड -८.१६
पाल्पा सिमेन्ट ३ अर्ब ४० करोड
घोराही सिमेन्ट ३ अर्ब ५५ करोड ३ अर्ब ५२ करोड ०.८५
सोनापुर मिनरल्स ३ अर्ब ४ करोड ९१ करोड ५८ लाख २३४

सिमेन्ट कम्पनीहरूको नाफा स्थिति

कम्पनी नाफा २०८२ चैत नाफा २०८१ चैत वृद्धिदर %
सर्वोत्तम सिमेन्ट ९० करोड ५८ हजार ६० करोड ३० लाख ५०.२१
शिवम् सिमेन्ट ६१ करोड ९१ लाख ४० करोड ५ लाख ५४.५८
पाल्पा सिमेन्ट ५ करोड ७२ लाख
घोराही सिमेन्ट –१५ करोड ८६ लाख –५५ करोड ४३ लाख
सोनापुर मिनरल्स २२ करोड ६१ लाख – ७ करोड ५९ लाख

सिमेन्ट कम्पनीको हालको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी र प्रतिसेयर नेटवर्थ (रुपैयाँमा)

कम्पनी प्रतिसेयर आम्दानी प्रतिसेयर नेटवर्थ
सर्वोत्तम सिमेन्ट २३.१२ १९५.९६
शिवम् सिमेन्ट १४.७६ १८५.३१
पाल्पा सिमेन्ट २.४८ १२९.५८
घोराही सिमेन्ट –३.१६ १६८.६९
सोनापुर मिनरल्स ७.३५ १९७.२२

 

सिमेन्ट उद्योग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इरानी अभिनेत्रीका कारण फ्रेन्च राष्ट्रपतिले खाए पत्नीको झापड !

इरानी अभिनेत्रीका कारण फ्रेन्च राष्ट्रपतिले खाए पत्नीको झापड !
मत्स्यनारायणमा एक महिने मेला सुरु, भक्तजनको घुइँचो

मत्स्यनारायणमा एक महिने मेला सुरु, भक्तजनको घुइँचो
सशस्त्रकी सहायक हवलदार अनिता कार्कीद्वारा सगरमाथाको सफल आरोहण

सशस्त्रकी सहायक हवलदार अनिता कार्कीद्वारा सगरमाथाको सफल आरोहण
मेटाको नयाँ फिचर : अब हावामै औंला घुमाएर टाइप गर्न सकिने

मेटाको नयाँ फिचर : अब हावामै औंला घुमाएर टाइप गर्न सकिने
एमालेलाई विद्या भण्डारीका ३ सुझाव- जनमुखी कार्यशैली, आत्मानुशासन र सेवा भाव

एमालेलाई विद्या भण्डारीका ३ सुझाव- जनमुखी कार्यशैली, आत्मानुशासन र सेवा भाव
काठमाडौं महानगरको शिक्षा सुधार: शिक्षक दरबन्दी मिलानदेखि विद्यालय व्यवस्थापनसम्म नयाँ नीति

काठमाडौं महानगरको शिक्षा सुधार: शिक्षक दरबन्दी मिलानदेखि विद्यालय व्यवस्थापनसम्म नयाँ नीति

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित