सूचीकृत ५ सिमेन्ट उद्योग, कुनको अवस्था कस्तो ?

News Summary
३ जेठ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आउँदा सिमेन्ट कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण थप सुधारिएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा हाल पाँच सिमेन्ट कम्पनी सूचीकृत छन् ।
सर्वोत्तम, शिवम्, पाल्पा, घोराही र सोनापुर बजारमा सूचीकृत सिमेन्ट कम्पनी हुन् । सूचीकृत यी सबै कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार औसतमा यी कम्पनीले नाफा बढाएका छन् भने एउटाले नोक्सानी घटाएको छ ।
बिक्री आम्दानी बढ्दा तथा वित्तीय लागत घट्दा कम्पनीहरूले नाफा बढाउन वा नोक्सानी घटाउन सफल भएका हुन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार अधिकांशको बिक्री आम्दानी बढेको छ ।
शिवम् सिमेन्टको बिक्री आम्दानी केही घटे पनि लागत र कुल खर्चलाई व्यवस्थापन गर्दा नाफा ५४ प्रतिशत बढेको छ । पहिले नोक्सानीमा रहेको सोनापुर मिनरल्स यस पटक नाफामा गएको छ भने घोराही सिमेन्ट आफ्नो नोक्सानीलाई उच्च मात्रामा घटाउन सफल भएको छ ।
निर्माण क्षेत्र केही सल्बलाउन थालेसँगै समग्रमा बिक्री आम्दानी बढ्दा सिमेन्ट उद्योगहरूको नाफामा सुधार देखिएको हो ।
त्यस्तै वित्तीय लागत घट्दा पनि धेरै हदसम्म नाफालाई टेवा पुगेको देखिन्छ । बैंकको ब्याजदर घट्दै जाँदा उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने ब्याज रकम पनि घट्दो छ । यही कारण कम्पनीको वित्तीय लागत घट्न गएको छ, जसले नाफामा सिधा प्रभाव देखिएको हो ।
पहिलेभन्दा बिक्री बढेको वित्तीय विवरणले नै पुष्टि गर्छ, तर पनि उद्योग अझै पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । मुलुकभर करिब ६० सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । अधिकांश उद्योग ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
सिमेन्ट कम्पनीहरूको बिक्री आम्दानी
|कम्पनी
|बिक्री आम्दानी ०८२ चैत
|बिक्री आम्दानी २०८१ चैत
|वृद्धिदर %
|सर्वोत्तम सिमेन्ट
|७ अर्ब ७९ लाख
|६ अर्ब ८१ करोड
|२.९०
|शिवम् सिमेन्ट
|४ अर्ब ९५ करोड
|५ अर्ब ३९ करोड
|-८.१६
|पाल्पा सिमेन्ट
|३ अर्ब ४० करोड
|घोराही सिमेन्ट
|३ अर्ब ५५ करोड
|३ अर्ब ५२ करोड
|०.८५
|सोनापुर मिनरल्स
|३ अर्ब ४ करोड
|९१ करोड ५८ लाख
|२३४
सिमेन्ट कम्पनीहरूको नाफा स्थिति
|कम्पनी
|नाफा २०८२ चैत
|नाफा २०८१ चैत
|वृद्धिदर %
|सर्वोत्तम सिमेन्ट
|९० करोड ५८ हजार
|६० करोड ३० लाख
|५०.२१
|शिवम् सिमेन्ट
|६१ करोड ९१ लाख
|४० करोड ५ लाख
|५४.५८
|पाल्पा सिमेन्ट
|५ करोड ७२ लाख
|घोराही सिमेन्ट
|–१५ करोड ८६ लाख
|–५५ करोड ४३ लाख
|सोनापुर मिनरल्स
|२२ करोड ६१ लाख
|– ७ करोड ५९ लाख
सिमेन्ट कम्पनीको हालको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी र प्रतिसेयर नेटवर्थ (रुपैयाँमा)
|कम्पनी
|प्रतिसेयर आम्दानी
|प्रतिसेयर नेटवर्थ
|सर्वोत्तम सिमेन्ट
|२३.१२
|१९५.९६
|शिवम् सिमेन्ट
|१४.७६
|१८५.३१
|पाल्पा सिमेन्ट
|२.४८
|१२९.५८
|घोराही सिमेन्ट
|–३.१६
|१६८.६९
|सोनापुर मिनरल्स
|७.३५
|१९७.२२
