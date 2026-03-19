+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरानी अभिनेत्रीका कारण फ्रेन्च राष्ट्रपतिले खाए पत्नीको झापड !

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३ गते १२:३८

गत वर्ष एक विदेश यात्राको क्रममा फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनलाई उनकी पत्नीले थप्पड हानेको घटना सार्वजनिक भयो। उक्त घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको थियो र लामो समयसम्म चर्चामा पनि रह्यो ।

समयसँगै विस्मृतिमा जाँदै गरेको उक्त घटना अहिले पुनः चर्चामा आएको छ । तर, पुरानो घटना अहिले आएर फेरि चर्चित हुनुको कारण म्याक्रोनलाई उनको श्रीमतीले पुनः चड्कन हानेकाले चाहीँ होइन। एकवर्ष अघिको उक्त थप्पडको खास कारणका बारेमा गरिएको एक दाबीले घटनालाई पुनः ताजा बनाइदिएको हो ।

फ्रेन्च पत्रकार फ्लोरियन टार्डिफले प्रकाशित गरेको An (almost) perfect couple नामक पुस्तकमा गरेको उक्त दाबी अनुसार एक इरानी अभिनेत्रीका कारण इम्यानुएल म्याक्रोनले पत्नीको झापड खानुपरेको थियो । पत्रकार फ्लोरियन टार्डिफले आरटिएल रेडियोसँगको अन्तर्वार्तामा पनि सोही दाबी दोहोर्‍याएका छन् ।

उनका अनुसार ७३ वर्षीया ब्रिजिट म्याक्रोनले आफ्ना ४८ वर्षीय पतिलाई थप्पड हान्नुको कारण इरानी मूलकी ४२ वर्षीया अभिनेत्री गोलशिफ्तेह फराहानी थिइन्। इम्यानुएलको फोनमा अभिनेत्री फराहानीको मेसेज आएको कुरालाई लिएर उनलाई पत्नीले थप्पड मारेको दाबी पत्रकार टार्डिफले गरेका छन् ।

उनका अनुसार इमान्युएल म्याक्रोनको फोनमा इरानी अभिनेत्रीको आपत्तीजनक मेसेज भेटेसँगै पत्नी ब्रिजिटले विदेश भ्रमणकै बेला चड्कन मारेको थिइन् ।

यो घटना गत वर्ष मे महिनामा भियतनामको हनोईमा विमानबाट ओर्लनुअघि भएको बताइन्छ। उक्त थप्पडको घटना सार्वजनिक भएपछि म्याक्रोनको टिमले सुरुमा त भिडियो एआईबाट बनाइएको हुनसक्ने दाबी गर्दै ड्यामेज कन्ट्रोलको प्रयास गरेको थियो। तर पछि चाहीँ सो त्यसलाई केवल मजाकपूर्ण थप्पड भएको भनेर व्याख्या गरिएको थियो ।

तर, पत्रकार टार्डिफले भने फ्रेन्च राष्ट्रपति र इरानी अभिनेत्रीबीच निकै अन्तरंग मेसेजहरु हुने गरेको दाबी गरेका छन् ।

एउटा फोन मेसेजमा इरानी अभिनेत्रीले म्याक्रोनलाई तिमी निकै ह्याण्डसम लाग्छ भनेकी थिइन् र त्यसको जवाफमा म्याक्रोनले पनि तिमी निकै सुन्दर छौ भनेर इरानी अभिनेत्रीलाई मेसेज पठाएका थिए ।

उता इरानी शासकनी कडा आलोचक रहेकी अभिनेत्री फराहानीले भने फ्रेन्च राष्ट्रपति म्याक्रोनसँग कुनै सम्बन्ध रहेको दाबीलाई अस्वीकार गरेको एक फ्रेन्च पत्रिकाले दाबी गरेको छ ।

त्यसैगरी ब्रिजिटका प्रतिनिधिहरूले पनि उक्त थप्पडको घटनासँग फराहानीको कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरेका छन्। ब्रिजिटले स्वयम्ले चाहीँ आफूले कहिल्यै पनि पतिको मोबाइल फोन नहेर्ने बताएकी थिइन् ।

अभिनेत्री फ्रान्स
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मत्स्यनारायणमा एक महिने मेला सुरु, भक्तजनको घुइँचो

मत्स्यनारायणमा एक महिने मेला सुरु, भक्तजनको घुइँचो
सशस्त्रकी सहायक हवलदार अनिता कार्कीद्वारा सगरमाथाको सफल आरोहण

सशस्त्रकी सहायक हवलदार अनिता कार्कीद्वारा सगरमाथाको सफल आरोहण
सूचीकृत ५ सिमेन्ट उद्योग, कुनको अवस्था कस्तो ?

सूचीकृत ५ सिमेन्ट उद्योग, कुनको अवस्था कस्तो ?
मेटाको नयाँ फिचर : अब हावामै औंला घुमाएर टाइप गर्न सकिने

मेटाको नयाँ फिचर : अब हावामै औंला घुमाएर टाइप गर्न सकिने
एमालेलाई विद्या भण्डारीका ३ सुझाव- जनमुखी कार्यशैली, आत्मानुशासन र सेवा भाव

एमालेलाई विद्या भण्डारीका ३ सुझाव- जनमुखी कार्यशैली, आत्मानुशासन र सेवा भाव
काठमाडौं महानगरको शिक्षा सुधार: शिक्षक दरबन्दी मिलानदेखि विद्यालय व्यवस्थापनसम्म नयाँ नीति

काठमाडौं महानगरको शिक्षा सुधार: शिक्षक दरबन्दी मिलानदेखि विद्यालय व्यवस्थापनसम्म नयाँ नीति

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित