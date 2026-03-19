प्रधानमन्त्रीले संसद्को अवहेलना गरे : प्रदीप पौडैल

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जानेर बुझेर नै संसद्‌को अवहेलना गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३ गते १६:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जानाजानी संसदको अवहेलना गरेको आरोप लगाएका छन्।
  • पौडेलले वर्तमान सरकारको गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न गरिरहेको उल्लेख गरे।
  • उनले संवैधानिक परिषद्को संरचनामा गरिएको परिवर्तनप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीमा सबैथोक हुने सोच हाबी भएको बताए।

३ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जानेर बुझेर नै संसद्‌को अवहेलना गरेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाज नेपालको साधारण सभामा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली कमजोरी वा अपरिपक्वताका कारण नभई नियतवश भएको दाबी गरेका हुन् ।

उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारका गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न गरिरहेको बताए ।

ठूलो जनसमर्थनका साथ गठन भएको सरकार छोटो समयमै प्रश्नहरूको घेरामा पर्नु चिन्ताजनक भएको उनको भनाइ छ ।

महामन्त्री पौडेलले सरकार अत्यधिक रूपमा केन्द्रिकृत हुँदै गएको आरोप पनि लगाए । उनका अनुसार राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा विशेष अनुसन्धान जस्ता संवेदनशील निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री केन्द्रित बनाइएको छ । यसले शक्तिको सन्तुलन बिगार्ने खतरा बढाएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, उनले संवैधानिक परिषद्को संरचनामा गरिएको परिवर्तनप्रति पनि आपत्ति जनाए । ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाले बहुमत पुर्‍याउने व्यवस्था बनाइनु विश्वमै दुर्लभ अभ्यास भएको उनको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्रीमा ‘म नै सबैथोक हुँ’ भन्ने सोच हाबी हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने खतरा हुन्छ ।’

उनले सरकारलाई समयमै सीमाभित्र राख्न नसके लोकतान्त्रिक प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिए। राज्यको चरित्र लोकतान्त्रिक नभए नागरिकले दुःख पाउने र विधिको शासन कमजोर हुने उनले बताए।

 ‘भागबण्डाका लागि गुट भेलाको अर्थ छैन’

सदस्यता अद्यावधिकपछि पार्टीभित्र सूचना आदानप्रदानमा सहज हुन्छ : महामन्त्री पौडेल

ठूलो जनमत प्राप्त गरेको सरकार अलोकप्रिय नबनोस् : प्रदीप पौडेल   

संसद् अधिवेशन स्थगनले गम्भीर प्रश्नहरू उब्जायो : महामन्त्री प्रदीप पौडेल

ओपीडी सेवा नखुम्च्याऔं, बिरामीको सास्ती हटाऔं : पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

इतिहास मेटाउन होइन, डिजिटल रूपमा सुरक्षित बनाउन खोज्दैछौं : महामन्त्री पौडेल

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

