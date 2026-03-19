प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको उजुरी मंगलबार खोल्ने तयारी

समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार मंगलबार समितिको बैठक राखेर उजुरी खोल्ने तयारी छ । त्यसपछि अध्ययनका लागि सबै सदस्यहरूलाई वितरण हुनेछ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३ गते १८:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माविरुद्धको उजुरी आगामी मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिले खोल्ने तयारी गरेको छ।
  • शनिबार साँझसम्म ७ वटा उजुरी परेका छन् र सोमबार कार्यालय समयसम्म उजुरी दिन सकिने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए।
  • उजुरी दिन हुलाक, इमेल, सचिवालयमा पत्रमार्फत र ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्न सकिनेछ र उजुरीको विषयवस्तु स्पष्ट खुलाउन आग्रह गरिएको छ।

३ जेठ, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्माविरुद्धको उजुरी आगामी मंगलबार खोल्ने तयारी भएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समिति सचिवालयका अनुसार शनिबार साँझसम्म ७ वटा उजुरी परेका छन् । सोमबार कार्यलय समयसम्म उजुरी दिन सकिने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

गत वैशाख २६ गते बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले शर्माविरुद्ध १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार मंगलबार समितिको बैठक राखेर उजुरी खोल्ने तयारी छ । त्यसपछि अध्ययनका लागि सबै सदस्यहरूलाई वितरण हुनेछ ।

समिति सचिवालयका अनुसार उजुरी दिन हुलाकदेखि इमेलसम्मलाई उपयोग गर्न सकिनेछ । सिधै सचिवालयमा पुगेर पत्रमार्फत पनि उजुरी दिन सकिन्छ ।

सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूलाई प्रत्यक्ष भेटेर खामभित्र राखेर उजुरी दिन सकिन्छ । ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि उजुरी गर्न सकिन्छ । इमेलबाट पनि उजुरी दिन सकिन्छ ।

उजुरी दिँदा विषयवस्तुको आधार र कारण स्पष्ट खुलाउन आग्रह गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश भएका शर्मालाई संसदीय सुनुवाइले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समिति
राष्ट्रपतिसँग पूर्णबहादुरको असन्तुष्टि- २४ गतेयताको दुर्गतिमा केके भूमिका खेल्नुभो, अहिले भन्दिनँ

प्राथमिकतामा छन् प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र गैरदलीय स्थानीय तह बनाउने मुद्दा

रास्वपा सरकार : दलितसँग मुखले माफी, नीतिले झन् अनुदार

घरजग्गामा कर्जा वृद्धि ऋणात्मक, आयात क्षेत्रमा उच्च वृद्धि

उच्च अदालतको आदेशले रवि लामिछानेको मुद्दामा के असर पर्छ ?

कर प्रणाली सुधारमा महालेखाका ९ सुझाव : नीतिगत स्थायित्व अत्यावश्यक

