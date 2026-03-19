प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको उजुरी मंगलबार खोल्ने तयारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माविरुद्धको उजुरी आगामी मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिले खोल्ने तयारी गरेको छ।
- शनिबार साँझसम्म ७ वटा उजुरी परेका छन् र सोमबार कार्यालय समयसम्म उजुरी दिन सकिने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए।
- उजुरी दिन हुलाक, इमेल, सचिवालयमा पत्रमार्फत र ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्न सकिनेछ र उजुरीको विषयवस्तु स्पष्ट खुलाउन आग्रह गरिएको छ।
३ जेठ, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्माविरुद्धको उजुरी आगामी मंगलबार खोल्ने तयारी भएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समिति सचिवालयका अनुसार शनिबार साँझसम्म ७ वटा उजुरी परेका छन् । सोमबार कार्यलय समयसम्म उजुरी दिन सकिने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए ।
गत वैशाख २६ गते बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले शर्माविरुद्ध १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार मंगलबार समितिको बैठक राखेर उजुरी खोल्ने तयारी छ । त्यसपछि अध्ययनका लागि सबै सदस्यहरूलाई वितरण हुनेछ ।
समिति सचिवालयका अनुसार उजुरी दिन हुलाकदेखि इमेलसम्मलाई उपयोग गर्न सकिनेछ । सिधै सचिवालयमा पुगेर पत्रमार्फत पनि उजुरी दिन सकिन्छ ।
सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूलाई प्रत्यक्ष भेटेर खामभित्र राखेर उजुरी दिन सकिन्छ । ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि उजुरी गर्न सकिन्छ । इमेलबाट पनि उजुरी दिन सकिन्छ ।
उजुरी दिँदा विषयवस्तुको आधार र कारण स्पष्ट खुलाउन आग्रह गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश भएका शर्मालाई संसदीय सुनुवाइले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् ।
