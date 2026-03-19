प्रतिनिधिसभामा नयाँ नियमावली पेस

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नयाँ नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले पेस गरेका छन्।
- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले संसद् काम गर्ने थलो हुनुपर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने नियमावली आवश्यक भएको बताए।
४ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नयाँ नियमावली पेस भएको छ ।
सोमबार बसेको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नयाँ नियमावलीमाथिको छलफलमा बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले असर संसदीय अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।
संसद् गफ गर्ने अखडा नभएर काम गर्ने थलो हो भन्ने गरी प्रावधानहरू राखिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने गरी नियमावली बन्न सक्दा यसले समग्र मुलुककै हित गर्ने उनको राय छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले मिनी संसद्को रूपमा रहेको संसदीय समितिलाई नियमावलीले नै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
‘विधेयकसहित अन्य कार्यसूचीहरूमा पनि विभागी मन्त्रीको अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ कि छैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।
संसद्मा प्रश्न गर्ने र संशोधन राख्ने प्रर्याप्त समय दिने व्यवस्था छ कि छैन भनेर नियमावलीमा हेरेर दफावार छलफलमा संशोधन राख्ने उनले बताए ।
