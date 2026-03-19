सेयर बजारमा सुक्खा कारोबार !

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सोमबार सेयर बजारमा जम्मा २ अर्ब ४५ करोडको कारोबार भएको छ, जुन २ वर्षयताकै न्यूनतम हो।
- नेप्से परिसूचक १.०३ अंकले घटेर २७३० मा कायम भएको छ, ११९ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १३२ को घटेको छ।
- इङवा हाइड्रोपावरको मूल्य ८.४२ प्रतिशतले सबैभन्दा धेरै बढेको छ भने एसवाई प्यानलको मूल्य ३.६० प्रतिशतले घटेको छ।
४ जेठ, काठमाडौं । सेयर बजारमा कारोबार रकम सुक्खा लागेको छ ।
सोमबार जम्मा २ अर्ब ४५ करोडको कारोबार भयो । पूरा अवधिभर (४ घण्टा) कारोबार हुँदाको अवस्थामा यो कारोबार रकम २ वर्ष (२०८१ वैशाख २४) यताकै न्यून हो ।
तर सर्किट ब्रेकरका कारण पूरा अवधि कारोबार नहुँदा फागुन २५ गते ५५ करोडको मात्रै कारोबार भएको थियो । सो दिन सर्किट ब्रेकका कारण छोटो समय कारोबार भएकाले न्यून भएको थियो ।
अघिल्लो दिन ३ अर्ब ९ करोडको कारोबार भएको थियो ।
बजार परिसूचक नेप्से आज १.०३ अंक घटेको छ । सो कमीपछि नेप्से २७३० मा कायम भएको छ । ११९ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १३२ को घट्यो भने १८ को स्थिर रह्यो । बैंकिङ ०.१४, विकास बैंक ०.०३, हाइड्रोपावर ०.१६, लगानी ०.०९ तथा अन्य समूह ०.३१ प्रतिशत बढे ।
फाइनान्स ०.०१, होटल तथा पर्यटन ०.२३, जीवन बीमा ०.०७, उत्पादन तथा प्रशाधेन ०.५८, माइक्रोफाइनान्स ०.२४, निर्जीवन बीमा ०.६९ र व्यापार ०.४८ प्रतिशत घटे ।
इङवा हाइड्रोपावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै ८.४२ प्रतिशत बढ्यो । त्यस्तै बुंगल हाइड्रोपावरको ६.३२, सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनीको ३.२८ प्रतिशत बढ्यो । एसवाई प्यानलको मूल्य ३.६० प्रतिशत घट्यो ।
आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा साहस ऊर्जा, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, एसवाई प्यानल, अपि पावर र शिवम् सिमेन्ट छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4