४ अंक घटेको सेयर बजारमा २ अर्ब ८० करोडको कारोबार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेप्से परिसूचक बुधबार ४.१५ अंकले घटेर २७४० अंकमा अडिएको छ।
- बजारमा कारोबार रकम ४० प्रतिशतले घटेर २ अर्ब ८० करोडमा सीमित भएको छ।
- ८२ कम्पनीको मूल्य बढेको र १७६ कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने १२ कम्पनीको मूल्य स्थिर छ।
३० वैशाख, काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा ४.१५ अंक घटेको छ । यो कमीपछि नेप्से २७४० अंकमा अडिएको छ । बजारमा कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब ४० प्रतिशत घटेको छ ।
अघिल्लो दिन ४ अर्ब ६६ करोडको कारोबार भएकोमा आज जम्मा २ अर्ब ८० करोडको भयो । यो कारोबार रकम गत फागुन २५ यताकै न्यून हो । सो दिन सर्किट ब्रेक लागेर स्थगित हुँदा पूरा कारोबार हुन सकेको थिएन ।
आज ८२ कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने १७६ को घटेको छ । त्यस्तै १२ कम्पनीको मूल्य भने स्थिर रह्यो । व्यापार र उत्पादनबाहेक सबै समूहगत सूचक घटेका छन् । व्यापार १.५० तथा उत्पादन ०.४७ प्रतिशत बढे ।
बैंकिङ ०.२४, विकास बैंक ०.१९, फाइनान्स ०.३६, होटल तथा पर्यटन ०.४२, हाइड्रोपावर ०.१२, लगानी ०.२२, जीवन बीमा ०.५०, माइक्रोफाइनान्स ०.५२, निर्जीवन बीमा ०.६१, अन्य ०.३० प्रतिशत घटे ।
एसियन हाइड्रोपावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै ११.४२ प्रतिशत बढ्यो । दोस्रोमा रहेको एसवाई प्यानलको ४.६२ प्रतिशत बढ्यो । धौलागिरि लघुवित्तको मूल्य ११.१७ प्रतिशत घट्यो । झापा इनर्जीको ९.४३, रिजलाइन इनर्जीको ४.८७ प्रतिशत घट्यो ।
आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा एसवाई प्यानल, रिडी पावर, साहस ऊर्जा, सोलु हाइड्रोपावर र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स् छन् ।
