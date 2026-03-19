१७ वर्षदेखि लेखा परीक्षण आलटाल गर्दै सार्वजनिक संस्थान

आव २०८०/८१ सम्मको विवरण अनुसार ४५ संस्थानमध्ये २१ संस्थानले मात्र नियमित लेखा परीक्षण गराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १३:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालका कतिपय सार्वजनिक संस्थान १७ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगरी सञ्चालनमा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
  • नेपाल ओरिएन्ड म्याग्नेसाइटले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि लेखा परीक्षण गराएको छैन।
  • महालेखाले लेखा परीक्षण नगर्ने जिम्मेवारलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र संस्थागत सुशासन सुधार गर्न सुझाव दिएको छ।

५ जेठ, काठमाडौं । नेपालका कतिपय सार्वजनिक संस्थान १७ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगरी सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार नेपाल ओरिएन्ड म्याग्नेसाइटले १७ वर्षदेखि लेखा परीक्षण गराएको छैन । उसले  आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि लेखा परीक्षण गराएको छैन ।

त्यस्तै साझा प्रकाशनले १२ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगराएको महालेखाको ६३औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ९ वर्ष र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ८ वर्षसम्म लेखा परीक्षण गराएका छैनन् ।

यसले वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिता कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०८०/८१ सम्मको विवरण अनुसार ४५ संस्थानमध्ये २१ संस्थानले मात्र नियमित लेखा परीक्षण गराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यालयका अनुसार नेपाल रेल्वे कम्पनी, विशाल बजार कम्पनी र गोरखापत्र संस्थानजस्ता निकायको समेत लेखा परीक्षण ढिलाइ भइरहेको छ । जसले गर्दा यी संस्थानको वास्तविक वित्तीय अवस्था यकिन हुन नसकेको महालेखाको तथ्यांक छ ।

संस्थानहरूको आन्तरिक सुशासन र जनशक्ति व्यवस्थापन समेत पद्धतिमा आधारित नदेखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ । संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण समय सापेक्ष नहुँदा दरबन्दीको सान्दर्भिकता कायम हुन नसकेको र रिक्त पदपूर्ति समयमै नहुँदा सेवा प्रवाह र समग्र कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर गरेको देखिएको छ ।

सञ्चालक समितिमा विज्ञको संख्या कम हुनु, नेतृत्वमा बारम्बार परिवर्तन हुनु र कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादनमा आधारित वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहुनुले नीतिगत स्थिरता हुन नसकेको महालेखाले लेखेको छ ।

महालेखाले समयमै लेखा परीक्षण नगराउने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

संस्थानको उच्च पदमा नियुक्तिका लागि वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तर्जुमा गर्ने तथा कर्मचारी विनियमावलीमा सुधार गरी संस्थागत सुशासनलाई नतिजामुखी बनाउन मन्त्रालयबाट पहल गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

