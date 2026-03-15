प्रशान्त शिवाकोटीको संगीतमा ‘रोल नं १’ को गीत ‘मेरो लागि तिमी’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अभिभावकको त्याग र संघर्ष चित्रण गरिएको फिल्म ‘रोल नं १’ को ‘मेरो लागि तिमी’ बोलको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ ।
- जोन योञ्जन निर्देशित यस फिल्मले कमजोर शैक्षिक प्रणालीले बालमनोविज्ञानमा पार्ने प्रभावको कथा प्रस्तुत गरेको छ ।
- मुकुन भुसाल मुख्य भूमिकामा रहेको यो फिल्म आगामी १५ जेठदेखि नेपाल र विदेशमा एकसाथ प्रदर्शन हुने भएको छ ।
काठमाडौं । फिल्म ‘रोल नं १’ को नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘मेरो लागि तिमी’ बोलको मर्मस्पर्शी गीतमा प्रशान्त शिवाकोटीको संगीत, स्वर र शब्द समावेश छन् ।
सन्तानको लागि अभिभावकले गर्ने संघर्षको चित्रण गीतमा छ । सन्तानको लागि आफ्नो भाग्यलाई समेत त्याग्ने अभिभावकको त्यागको कथा यसमा छ ।
गीतमा फिल्मका सबै कलाकारलाई चित्रण गरिएको छ । जोन योञ्जन निर्देशित फिल्मले शैक्षिक प्रणाली कमजोर हुँदा यसले बालमनोविज्ञानमा कस्तो असर पर्छ भन्ने चित्रण छ ।
फिल्ममा मुकुन भुसाल, सशांक मैनाली, रेणु योगी, सिर्जना अधिकारी मुख्य भूमिकामा छन् । बालकलाकारमा निर्भिक रेग्मी, रिन्चेन लामा, संयम कटुवाल, सिजल श्रेष्ठ छन् । विनोद पौडेल र जान्वी पौडेल यसका निर्माता हुन् ।
सहायक निर्मातामा छत्रमाया गिरी र रमेश चौलागाईं छन् । पटकथा महेश दवाडीले लेखेका हुन् । छायांकन शिवराम श्रेष्ठको छ । यो फिल्म १५ जेठदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ । सोही मितिमा यो फिल्म विदेशमा पनि प्रदर्शनमा आउने जनाइएको छ ।
