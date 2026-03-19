भूमि मन्त्रालयको बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड, धोबीखोला अतिक्रमणसँग सम्बन्धित झन्डै २ अर्ब

सचिव भुजेलका अनुसार काठमाडौंको चाबहिल मालपोत (हाल भूमि प्रशासन कार्यालय) अन्तर्गत धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित मात्रै १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १३:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमितर्फको कुल बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
  • मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बेरुजुको २.७३ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र फर्छ्यौट गरेको छ ।
  • कुल बेरुजुमध्ये भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको हिस्सा झन्डै ९९ प्रतिशत र धोबीखोला अतिक्रमणको बेरुजु १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छ ।

११ जेठ, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत भूमितर्फको कुल बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा यो जानकारी दिएका हुन् । मन्त्रालयको बेरुजु अवस्था प्रस्तुत गर्दै उनले हालसम्म बेरुजु फर्छ्यौटको प्रगति निराशाजनक रहेको बताए ।

उनका अनुसार कुल बेरुजुमध्ये ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने र १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेश्की रकम रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै बेरुजु फर्छ्यौट भएको सचिव भुजेलले जानकारी दिए । यो कुल बेरुजुको २.७३ प्रतिशत मात्र हो ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमध्ये भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयहरूको बेरुजु हिस्सा झन्डै ९९ प्रतिशत रहेको सचिव भुजेलले जानकारी दिए । ‘एक प्रतिशत मात्र अन्य निकायहरुको छ,’ उनले भने ।

विशेषगरी भूमि प्रशासन कार्यालय (साविकको मालपोत कार्यालय) हरूको बेरुजु उच्च छ । बेरुजु उच्च रहेका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा काठमाडौंको चाबहिल, डिल्लीबजार, कलंकी, ललितपुर, भक्तपुर, महोत्तरी, चितवन, मोरङको बेलबारी, विराटनगर, पर्सा, सिरहा र बारा रहेका छन् ।

खर्चसँग नभई राजस्व असुलीसँग सम्बन्धित बेरुजु

सचिव भुजेलका अनुसार मन्त्रालयको बेरुजु खर्चसँग सम्बन्धित नभई मुख्यत: राजस्व असुलीसँग जोडिएको छ । मन्त्रालयले वार्षिक झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयकर असुलीसम्बन्धी विषयमा मुख्य रूपमा बेरुजु देखाएको उनले बताए । तर रियलस्टेट (घरजग्गा कारोबार) मा कतिसम्मलाई व्यावसायिक मान्ने र कतिसम्मलाई घरायसी प्रयोजनअन्तर्गत राख्ने भन्ने विषयमा कानुनी र व्यावहारिक मतभेद रहेको उनको भनाइ छ ।

‘कस्तोलाई व्यवसायी भन्ने, कस्तोलाई घरायसीको परिभाषामा राखेर जग्गा बिक्री गर्दाखेरी कतिवटा जग्गासम्म बिक्री गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद रहन्छन् । त्यसकारण पनि कसरी आयकर असुल गर्नुपर्ने भन्ने विषयहरू पनि छन्,’ सचिव भुजेलले भने ।

यसमा आयकर ३६ प्रतिशतसम्म असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै सचिव भुजेलले बैठकमा भने, ‘यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ ।’

उनले पूँजीगत लाभकर असुली र मोही बाँडफाँटका विषयमा पनि अस्पष्टता रहेको बताए । त्यसले बेरुजु फर्छ्यौटमा समस्या ल्याएको उनको भनाइ छ ।

‘पूँजीगत लाभकर असुल नभएको भन्ने पनि छ । कतिपय विषयहरू जायज पनि छन् । कुनै विषय कानुनी रूपमा अस्पष्ट पनि छन्,’ सचिव भुजेलले उदाहरण दिँदै भने, ‘जस्तो मोही बाँडफाँट गर्दा कुनै पनि विषयमा कर नलाग्ने भनेर भूमि सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भएको छ । तर लेखापरीक्षणको क्रममा यो असुलउपर गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख भएको छ । त्यो कारण एकातिर बेरुजुको भोल्युम पनि उच्च हुने र अर्कोतिर हामी यसलाई फर्छ्यौट गर्नै नसक्ने । यो पनि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा छलफल हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ ।’

धोबीखोला अतिक्रमणसँग सम्बन्धित बेरुजु १ अर्ब ९७ करोड

यस्तै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसँग जोडिएको ठूलो बेरुजु पनि मन्त्रालयको चुनौती बनेको छ । सचिव भुजेलका अनुसार काठमाडौंको चाबहिल मालपोत (हाल भूमि प्रशासन कार्यालय) अन्तर्गत धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित मात्रै १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको छ ।

करिब ३६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेको क्षेत्रमा लेखापरीक्षणका क्रममा न्यूनतम मूल्यांकन र कारोबार मूल्यका आधारमा रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि त्यसको कानुनी र व्यावहारिक कार्यान्वयन जटिल रहेको सचिव भुजेलले बताए ।

‘यदि हामीले असुल गर्ने हो भने ती व्यक्ति दिन पनि तयार होलान् । दिने हो भने फेरि हामीले लालपुर्जा दिनुपर्ला । लालपुर्जा त्यसमा दिने विषय नै भएन भनेपछि यो कसरी फर्छ्यौट गर्ने ?’ सचिव भुजेलको प्रश्न छ ।

उनले यसको उपाय सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने बाहेक अरू नदेखिएको बताए ।

जटिल प्रकृतिका यस्ता विषयकै कारण मन्त्रालयअन्तर्गत बेरुजु फर्छ्यौटको प्रगति न्यून रहेको सचिव भुजेलको भनाइ छ ।

धोबीखोला अतिक्रमण बेरुजु भूमि मन्त्रालय
सम्बन्धित खबर

शिक्षा सचिव भन्छन्– विद्यालय भवनसँग सम्बन्धित पुराना बेरुजु फर्स्यौटमा समस्या छ

मधेश प्रदेशको आर्थिक कारोबार अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा केन्द्रित

छोटी भन्सार खारेजी निर्णयविरुद्ध सिरहाको जिरोमाइलमा प्रदर्शन

न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न रास्वपा सांसदको माग

भारतमा १० दिनमै चौथो पटक बढ्यो इन्धन मूल्य, दिल्लीमा पेट्रोल नाघ्यो १००

लालीबजार, एक मुठ्ठी बादल, मालती मंगलेले कति कमाए ?

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

