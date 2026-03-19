आज अधिकांश विदेशी मुद्राको भाउ घट्यो

पाउण्ड, स्वीस फ्रैन्क, अष्ट्रेलियन डलर, स्वीडिस क्रोनर र थाई भाटको मूल्य बढ्यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते ५:०३

१२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार आज आज अधिकांश विदेशी मुद्राको भाउ घटेको छ । युके पाउण्ड, स्वीस फ्रैन्क, अष्ट्रेलियन डलर, स्वीडिस क्रोनर र थाई भाटको मूल्य भने बढेको छ ।

आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ८ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ६८ पैसा छ । हिजो अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ४१ पैसा थियो ।

यसैगरी, आज युरोपियन युरो एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ ९ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ७९ पैसा छ । हिजो युरो एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ रहेको थियो ।

आज युके पाउण्ड स्टर्लिङ एक पैसाको दरले बढेको छ । आज पाउण्ड एकको खरिददर २०५ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ ५ पैसा निर्धारण गरिएको छ । हिजो पाउण्ड एकको खरिददर २०५ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ ४ पैसा निर्धारण गरिएको थियो ।

आज स्वीस फ्रैन्कको मूल्य पनि आज बढेको छ । आज स्वीस फ्रैन्क एकको खरिददर १९४ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १९५ रुपैयाँ ४१ पैसा छ । हिजो स्वीस फ्रैन्क एकको खरिददर १९४ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ ५७ पैसा थियो ।

आज अष्ट्रेलियन डलरको भाउ पनि बढेको छ । आज अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ३ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ४६ पैसा छ । हिजो अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ८५ पैसा तथा बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ २७ पैसा थियो ।

क्यानेडियन र सिंगापुर डलरको भाउ घट्यो

क्यानेडियन डलरको मूल्य भने आज घटेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार आज क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ५४ पैसा छ । हिजो क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ १९ पैसा थियो ।

सिंगापुर डलरको भाउ पनि आज घटेको छ । आज सिंगापुर डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ६ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ५३ पैसा छ । हिजो सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ८१ पैसा थियो ।

जापानी येन, चिनिया युआन, साउदी रियाल र कतारी रियालको भाउ पनि घट्यो

आज जापानी येनको भाउ घटेको छ । आज जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ६१ पैसा छ । हिजो जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ६४ पैसा थियो ।

आज चिनियाँ युआनको भाउ पनि घटेको छ । आज चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ५० पैसा छ । हिजो चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ५८ पैसा थियो ।

साउदी अरेबियन रियालको भाउ पनि आज घटेको छ । आज साउदी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ६९ पैसा तोकिएको छ । हिजो साउदी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको थियो ।

आज कतारी रियालको भाउ पनि आज घटेको छ । आज कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ८८ पैसा कायम छ ।  हिजो कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ १० पैसा कायम गरिएको थियो ।

थाई भाटको भाउ बढ्यो, युएई दिराम र मलेसियन रिङ्गेटको घट्यो

आज थाई भाटको भाउ एक पैसाले बढेको छ । आज थाई भाट एकको खरिददर ४ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ७० पैसा छ । हिजो थाई भाट एकको खरिददर ४ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ६९ पैसा थियो ।

युएई दिरामको भाउ आज घटेको छ । आज युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ४० पैसा तथा बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ५७ पैसा निर्धारण गरिएको छ । हिजो युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६१ पैसा तथा बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७७ पैसा निर्धारण गरिएको थियो ।

आज मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ६३ पैसा छ । हिजो मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ६६ पैसा थियो ।

आज दक्षिण कोरियाली वनको भाउ पनि घटेको छ । आज दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ४ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ८ पैसा छ । हिजो दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ७ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ११ पैसा थियो ।

स्वीडिस क्रोनरको बढ्यो, डेनिस क्रोनरको घट्यो

आज स्वीडिस क्रोनरको भाउ भने बढेको छ । आज स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ४६ पैसा तोकिएको छ । हिजो स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ३७ पैसा तोकिएको थियो ।

आज डेनिस क्रोनरको भाउ एक पैसाले घटेको छ । आज डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ७९ पैसा कायम गरिएको छ । हिजो डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ८० पैसा कायम गरिएको थियो ।

हङकङ् डलर, कुवेती दिनार, बहराइन दिनार र ओमानी रियालको भाउ पनि घट्यो

आज हङकङ् डलरको भाउ घटेको छ । आज हङकङ् डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४९ पैसा छ । हिजो हङकङ् डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५८ पैसा थियो ।

कुवेती दिनारको भाउ पनि आज घटेको छ । आज कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९५रुपैयाँ ८६ पैसा तथा बिक्रीदर ४९७ रुपैयाँ ८२ पैसा निर्धारण गरिएको छ । हिजो कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९८ रुपैयाँ ८ पैसा तथा बिक्रीदर ५०० रुपैयाँ ३ पैसा निर्धारण गरिएको थियो ।

बहराइन दिनारको भाउ पनि आज घटेको छ । आज बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०३ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ४०४ रुपैयाँ ९९ पैसा कायम गरिएको छ । हिजो बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०५ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ४०६ रुपैयाँ ८७ पैसा कायम गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आज ओमानी रियालको भाउ पनि घटेको छ । आज ओमानी रियाल एकको खरिददर ३९५ रुपैयाँ १ पैसा र बिक्रीदर ३९६ रुपैयाँ ५७ पैसा छ । हिजो ओमानी रियाल एकको खरिददर ३९६ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ३९८ रुपैयाँ ४६ पैसा तोकिएको थियो ।

भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा कायम छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

