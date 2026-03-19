वर्षाले साइन गरिन् ‘गंगा रानी’, अन्य कलाकार अडिसनबाट लिइने

२०८३ जेठ १२ गते १२:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी नयाँ फिल्म 'गंगा रानी' को मुख्य भूमिकाका लागि अनुबन्धित भएकी छन् ।
  • निर्माण पक्षले फिल्मका अन्य आवश्यक पात्रहरूका लागि आगामी २० जेठसम्म आवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।
  • राजबहादुर सानेको निर्देशन रहने उक्त फिल्मको छायाङ्कन आगामी भदौ दोस्रो सातादेखि शुरू हुनेछ ।

काठमाडौं । अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी नयाँ फिल्म ‘गंगा रानी’मा अनुबन्धित भएकी छन् । वर्षालाई ‘लिड फिमेल’ मा कास्ट गरिएको जानकारी दिँदै निर्माताले अन्य रोलका लागि अडिसन आह्वान गरेका छन् ।

निर्माताले टिजर पोस्टर पनि सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा वर्षालाई रातो पहिरनमा आकर्षक देख्न सकिन्छ । टिजर पोस्टरमा उनी आत्मविश्वासी र आकर्षक अवतारमा प्रस्तुत भएकी छन् । उनको हेराइ र अभिव्यक्तिले प्रेम, रहस्य र संघर्षको संकेत दिन्छ ।

पोस्टरको अगाडि एक पुरुष पात्रको कालो छायाँ देखाइएको छ, जसले कथामा कुनै गहिरो रहस्य वा भावनात्मक सम्बन्ध रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । ती व्यक्ति को हुन त्यो खुलाइएको छैन् ।

पृष्ठभूमिमा पुराना घरहरू र बस्तीको परिवेश देखाइएको छ । सुनौलो तथा मधुरो प्रकाशको प्रयोगले पोस्टरलाई भावनात्मक र रहस्यमय बनाएको छ ।

आहा फिल्मस्को प्रस्तुतिमा बन्ने फिल्मका निर्माता कमलप्रसाद शर्मा हुन् । पटकथा लेखन तथा निर्देशन राजबहादुर सानेको हुनेछ । यससँगै निर्माताले कास्टिङ कल गरेका छन् । मुख्य पात्रमा ४ महिला र ४ पुरूष आह्वान गरिएको छ ।

पुरूष २० वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूह र महिलाको लागि १८ वर्षदेखि ३५ वर्ष उमेर समूहका कलाकारलाई आवेदन दिन सकिने पोस्टरमा उल्लेख गरिएको छ । निर्माण टिमका अनुसार इच्छुक कलाकारले आफ्नो परिचय भिडियो वा पोर्टफोलियो सहित दिइएको इमेल मा आवेदन पठाउन सक्नेछन् ।

२० जेठसम्म इच्छुकले आवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ । छायांकन भदौ दोस्रो सातादेखि सुरु हुने उल्लेख छ ।

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

