+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गजुरीमा १२ जेठमा नाटक ‘सुझबुझ’ मञ्चन हुने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १३:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा आगामी १२ जेठमा सामाजिक चेतनामूलक नाटक ‘सुझबुझ’ मञ्चन हुने भएको छ ।
  • गजुरी गाउँपालिकाको आयोजनामा मञ्चन हुने सो नाटकको लेखन तथा निर्देशन पुरु लम्सालले गर्नुभएको हो ।
  • नाटकमा बालविवाह, लागुपदार्थको दुर्व्यसन र प्रविधिको दुरुपयोगले निम्त्याउने सामाजिक समस्यालाई मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ ।

काठमाडौँ । धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा आगामी जेठ १२ गते मञ्चन हुन लागेको नाटक ‘सुझबुझ’ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गजुरी गाउँपालिका धादिङको आयोजना तथा नाट्य संस्था ‘आदिइत्यादि’ को प्रस्तुतिमा नाटक मञ्चन हुन लागेको हो ।

लेखन तथा निर्देशन पुरु लम्सालले गरेका हुन् । समाजमा देखिँदै गएका जल्दाबल्दा र संवेदनशील समस्यालाई समेटेर तयार पारिएको नाटकमा स्थापित तथा उदयीमान कलाकारको सशक्त अभिनय हेर्न पाइनेछ ।

नाटकमा दिवाकर घिमिरे, दीपमाला परियार, सागर कार्की, सेविता अधिकारी, अन्जु खड्का र रुविन सुनारलको अभिनय छ । आधुनिक प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगका कारण निम्तिने विभिन्न जोखिमको बारेमा नाटकमार्फत सचेतनाको सन्देश पनि दिइने भएको छ ।

व्यस्तताका कारण अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई पर्याप्त समय नदिँदा उनीहरूको मनोविज्ञान र भविष्यमा कस्तो नकारात्मक परिणाम निस्कन्छ भन्ने कुरालाई पनि नाटकमा बडो मार्मिक ढंगले देखाइने छ ।

नाटकले विशेष गरी युवा पुस्तामा बढ्दो लागुपदार्थको दुव्र्यसनी र यसले समाजमा पारेको गम्भीर असरलाई प्रस्तुत गर्नेछ । समाजमा अझै पनि चुनौतीका रूपमा रहेको बालविवाह र यसले समाजमा पार्ने बहुआयामिक प्रभावलाई समेत नाटकको मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ ।

सामाजिक रूपान्तरण र जनचेतना अभिवृद्धिका लागि अत्यन्तै प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको यो नाटक बिहान ११ः०० बजे गजुरीस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा प्रदर्शन गरिने कार्यक्रम तय भएको छ ।

सुझबुझ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मण्डलामा ‘लाहुरी भैंसी’ मञ्चन हुने

मण्डलामा ‘लाहुरी भैंसी’ मञ्चन हुने
रचना रिमाल र प्रशान्त शिवाकोटीको स्वर ‘काजी’ ले ल्यायो असारे गीत

रचना रिमाल र प्रशान्त शिवाकोटीको स्वर ‘काजी’ ले ल्यायो असारे गीत
पुरानो सिम कार्डबाट ठगी गर्नेहरू बढे : सांसद चौधरी

पुरानो सिम कार्डबाट ठगी गर्नेहरू बढे : सांसद चौधरी
परदेशको तनाव : मानसिक अस्पतालमा बढ्दै युवाको भीड

परदेशको तनाव : मानसिक अस्पतालमा बढ्दै युवाको भीड
चौंथो कलिङ साहित्य महोत्सव काठमाडौंमा २३, २४ जेठमा

चौंथो कलिङ साहित्य महोत्सव काठमाडौंमा २३, २४ जेठमा
पार्टी कार्यक्रममा हर्क साम्पाङको तस्वीर अनिवार्य प्रयोग गर्न उर्दी

पार्टी कार्यक्रममा हर्क साम्पाङको तस्वीर अनिवार्य प्रयोग गर्न उर्दी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित