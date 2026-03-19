सरकारी सूचनाले महोत्तरी गौशालाका ३४ परिवार आतंकित छन् : सांसद यादव

- नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखा कुमारी यादवले महोत्तरी गौशालाका ३४ परिवारलाई जबरजस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।
- गौशालामा डोजर चलाउने त्रासका कारण स्थानीय ६२ वर्षीय बिनोद शाहजीको हृदयघातबाट मृत्यु भएको सांसद यादवले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बताइन् ।
- तत्कालीन निकायले बसोबास गराएका नागरिकलाई विस्थापित गर्न खोज्दा संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको उल्लंघन भएको उनले बताइन् ।
१२ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखा कुमारी यादवले सरकारी सूचनाले महोत्तरी गौशाला ५ का ३४ परिवार आतंकित भएको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले महोत्तरी गौशाला नगरपालिका वडा नम्बर पाँचका जनताको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेकी हुन् ।
‘यो विषय केवल ३४ घरदैरीको बसोबासको विषय मात्र होइन यो संविधानले प्रत्याभूति गरेको नागरिकको घाँस, बास र कपासको अधिकार, मानवताको सम्मान, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विषय पनि हो,’ उनले भनिन् ।
गौशाला नगरपालिका वडा नम्बर पाँचमा रहेको बजार क्षेत्रमा २०२८ साल अगाडिसम्म स्थायी बजार नभएको स्मरण गर्दै उनले त्यसअगाडि त्यहाँ घुमन्ते प्रकृतिको बजार मात्र संचालन हुने गरेको स्मरण गरिन् ।
स्थानीय सरकारकै तत्कालिन संरचना पञ्चायत आदर्श गाउँपालिका नमुना गाउँ विकास समितिले बजार व्यवस्थापन व्यापारिक गतिविधिको विस्तार र स्थानीय जनताको जीविकोपार्जन सहज बनाउने उद्देश्यले स्थानीय बासीलाई जग्ग भोग चलन गर्न दिएको बताइन् । त्यसयता निरन्तर रुपमा बहाल उठाइएको र कर संकलन गरिएको उनले बताइन् । साथै पक्की घर निर्माणका लागि अनुमति दिएको स्मरण गरिन् ।
रजिस्ट्रेशन तथा मालपोत प्रयोजनका लागि सिफारिस समेत प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतको समेत निर्णय विपरित लोकतान्त्रिक मान्य मूल्य मान्यताको विपरीत हटाउन खोजिएको बताइन् ।
‘बिहान बेलुका सूचना टाँस गर्ने, डोजर चलाउने, लगाउने, स्थान चेतावनी दिने, परिवारलाई मानसिक तनाव राख्ने कार्यले त्यहाँका नागरिक आतंकित भएका छन्,’ उनले भनिन् ।
यही मानसिक पीडा र त्रासका कारण ६२ वर्षीय बिनोद बिनोद शाहजीको हृदयघातबाट आइतबार बिहान निधन भएको बताइन् ।
यस्ते खबरले मर्माहित बनाएको भन्दै उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकारसँग गौशाला नगरपालिका वडा नम्बर पाँचमा भइरहेको डोजर आतंक तथा जबरजस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोकियोस ।’
