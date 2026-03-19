अन्डाको मूल्यवृद्धि रोकिएन, फेरि बढाइयो क्रेटमा १५ रुपैयाँ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले विभिन्न प्रकारका अन्डाको मूल्य प्रतिक्रेट १५ रुपैयाँसम्म वृद्धि गर्दै नयाँ समर्थन मूल्य तोकेको छ ।
- नयाँ मूल्य अनुसार एक्सएल अन्डाको मूल्य ५ सय ४५, ठूलोको ५ सय ३० र मिडियमको ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
- संघका अध्यक्ष विनोद पोखरेलले उत्पादन लागत महँगो भएकाले किसान बचाउन मूल्य बढाउनु आफूहरूको बाध्यता रहेको बताए ।
१२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले अन्डाको मूल्य फेरि बढाएको छ ।
संघको सोमबार बसेको बैठकले अन्डा उत्पादकहरूको राय, परामर्श र सिफारिसका आधारमा आज मंगलबारदेखि नयाँ फार्म समर्थन मूल्य कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एक साता अवधिमा सबै प्रकारका अन्डाको मूल्य प्रतिक्रेट १५ रुपैयाँसम्म बढेको छ ।
चितवनलाई आधार मानेर निर्धारण गरिएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार एक्सएल अन्डाको फार्म मूल्य प्रतिक्रेट ५ सय ४५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसअघि ४ जेठदेखि लागु भएको दरमा यो अन्डाको मूल्य ५ सय ३० रुपैयाँ कायम थियो । त्यसैगरी ठूलो अन्डाको मूल्य प्रतिक्रेट ५ सय ३० रुपैयाँ र मिडियम अन्डाको मूल्य प्रतिक्रेट ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
यसअघि ठूलो अन्डा प्रतिक्रेट ५ सय १५ रुपैयाँ र मिडियम अन्डा ४ सय ८५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
यस्तै सानो अन्डाको मूल्य प्रतिक्रेट ४ सय रुपैयाँ तोकिएको संघले जनाएको छ ।
अन्डाको उपभोक्ता मूल्य भने प्रतिगोटा २५ रुपैयाँ नै यथावत राखिएको छ ।
बर्डफ्लुका कारण कुखुरा मासिएको र बजारमा उत्पादन तुलनामा माग बढी भएको कारण देखाउँदै संघले सातापिच्छे अन्डाको मूल्य बढाउँदै आएको छ ।
संघ अध्यक्ष विनोद पोखरेलले उत्पादन लागत महँगो हुँदा किसानहरू पलायन हुने अवस्था आएको भन्दै मूल्य बढाउनु आफूहरूको बाध्यता रहेको बताउँदै आएका छन् ।
