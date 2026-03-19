मुक्तिनाथ विकास बैंकको फाइदा एपबाट ‘सेल्फ रिन्यु’ सुविधा सुरु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १७:५१

  • मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एप 'मुक्तिनाथ फाइदा एप' मा नयाँ 'सेल्फ–रिन्यु' सुविधा थप गरेको छ ।
  • यस सुविधासँगै ग्राहकहरूलाई मोबाइल बैंकिङ सेवा नवीकरण गर्न बैंकको शाखा धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
  • ग्राहकहरूले अब बैंक नगई सोही एपमार्फत आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पान विवरण समेत अपडेट गर्न सक्नेछन् ।

१२ जेठ, काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ सेवा ‘मुक्तिनाथ फाइदा एप’ मा नयाँ ‘सेल्फ–रिन्यु’ लगायत सुविधा थप गरेको छ । यस सुविधासँगै ग्राहकलाई मोबाइल बैंकिङ सेवा नवीकरण गर्न शाखा धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

अब ग्राहकले घरमै बसेर वा आफ्नो सहजता अनुसार यस बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप नवीकरण गर्न सक्नेछन् । त्यसको लागि एपमा लगइन गरी एक्स्पायरी पपअप देखिएपछि ‘रिन्यु नाओ’ मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि नवीकरण शुल्क सम्बन्धी जानकारी तथा व्यवस्थापनपछि ‘कन्टिन्यु’ थिचेर आफ्नो ‘ट्रान्ज्याक्सन पिन’ प्रविष्ट गरेपछि सेवा तुरुन्त सक्रिय हुने व्यवस्था छ ।

बैंक नगई फाइदा एपबाट ग्राहकले आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पान विवरण अपडेट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको बैंकले जनाएको छ ।

डिजिटल बैंकिङ सेवालाई थप प्रभावकारी र ग्राहकमैत्री बनाउन यो सुविधा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ । मुक्तिनाथ फाइदा एपमार्फत ग्राहकले विभिन्न बैंकिङ सेवा सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

फाइदा एप मुक्तिनाथ विकास बैंक
मधेश सरकार : तीन दलबीच १५ बुँदे सहमति, चार मन्त्रीको शपथको तयारी

सभामुखको क्षमतामाथि कांग्रेसले उठायो प्रश्न : तपाईं सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सक्नुहुन्न ?

कसले जित्ला फिफा विश्वकप २०२६ ? यी हुन मुख्य दाबेदार

कांग्रेसले भन्यो- सभामुखको आदेशबिनै सांसद निकालियो, सभामुखले भने- निकालिएकाे हाेइन

साउदीमा ७० नेपाली ४ महिनादेखि अलपत्र, भिसा ड्राइभरको, काम अर्कै

रास्वपालाई हेक्का होस् आधा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व प्रतिपक्षी बेञ्चले गर्छ : नेकपा

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

