सभामुखको क्षमतामाथि कांग्रेसले उठायो प्रश्न : तपाईं सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सक्नुहुन्न ?

‘यो सदन जान्न चाहन्छ । तपाईँलाई रुलिङको अधिकार प्रयोग गर्न कसले रोक्यो ? कसले छेकेको छ ? तपाईं कार्यपालिकाप्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्नुहुन्न र ?’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १७:३९

१२ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै काग्रेसका सांसद अभिषेक प्रताप शाहले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सदनमा उपस्थित हुन किन रुलिङ नगरेको भनेर प्रश्न गरे ।

‘तपाईँलाई रुलिङ गर्ने अधिकार छ, प्रधानमन्त्रीमाथि । कुनै पनि मन्त्री,  प्रधानमन्त्री र सांसदमाथि रुलिङ गर्ने अधिकार छ । त्यो अधिकार प्रयोग गर्न कसले रोकेको छ ?’ शाहले भने ।

यहीँनेर उनले सभामुखको क्षमतामाथि समेत प्रश्न गरेका हुन् ।

‘यो सदन जान्न चाहन्छ । तपाईँलाई रुलिङको अधिकार प्रयोग गर्न कसले रोक्यो ? कसले छेकेको छ ?’ साहले भने, ‘तपाईं कार्यपालिकाप्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्नुहुन्न र ?’

यो विषयमा पुरै नेपालले जवाफ चाहेको उनले बताए । सभामुखबाट रुलिङ भएर प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराइनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

जवाफमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आउने तयारी गरिरहेको बताए । छिट्टै प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिने विषय पटक–पटक दोहोर्‍याए ।

‘माननीय सदस्यहरूले मिति माग्नुभएको छ । डेट, समय । सदन चलेकै दिन आउनुहुन्छ सम्मननीय प्रधानमन्त्री ज्यू । म सदन चलेकै दिन सम्माननीय ज्यूलाई बोलाउँछु’ सभामुख अर्यालले भने ।

प्रधानमन्त्रीले समय तय गरेर त्यसको सूचना दिएपछि त्यसबारे सदनलाई जानकारी गराउने उनले बताएका छन् ।

डोलप्रसाद अर्याल सभामुखको क्षमता
सम्बन्धित खबर

सभामुखको आदेशबिनै संसद् बैठकबाट निकालिइन् कांग्रेस सांसद

संसद्, सरकार र अदालतको स्पिड नमिली देश बन्दैन : सभामुख अर्याल

सभामुखको भूमिकामाथि कांग्रेसले उठायो प्रश्न

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदलाई व्यवहार सच्याउन सभामुखको चेतावनी

सभामुखको भूमिकालाई लिएर संसद्‌मै उठ्यो प्रश्न

नेपालको गौरव वृद्धि हुनेगरी कूटनीतिलाई अघि बढाउन सभामुख अर्यालको आग्रह

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

