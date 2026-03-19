राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति ९ सदस्यीय प्रस्ताव

- सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको आकार ७ सदस्यबाट बढाएर ९ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
- नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ ।
- प्रस्तावित विधेयकमा हालको ३ जनाको सट्टा ५ जना गैरकार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका आकार बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको हालको ७ सदस्यीय सञ्चालक समितिलाई ९ बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन गर्न बनाएको विधेयक अनुसार ९ सदस्यीय सञ्चालक समितिको परिकल्पना गरिएको हो । सरकारले तयार गरेको उक्त विधेयक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता पनि भइसकेको अवस्था छ ।
विधेयक अनुसार ऐनको दफा २० बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्ये छुट्टाछुट्टै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका ५ जना गैरकार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था छ ।
हाल आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका ३ जना सञ्चालक रहने व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष गभर्नर हुनेछ भने सदस्यमा अर्थ सचिव, दुई डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था छ ।
