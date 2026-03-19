संसदको नयाँ बैठक कक्षप्रति एमालेको टिप्पणी : सिट फिल्महल जस्तो, टेबल कक्षाकोठा जस्तो

१३ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको नयाँ बैठक कक्षका सिट फिल्म हल जस्तो र टेबल कक्षाकोठाको जस्तो बनाइएको टिप्पणी गरेको छ ।
आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक ऐनसिंह महरले नयाँ संसद हलमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
‘त्यो सभा हल प्रतिनिधि सभाको हल हो, त्यहाँ सांसदहरु फिल्म हेर्न आएका होइनन्,’ महरले भने, ‘ती सिटहरु फिल्महलको जस्तो बनाइएको छ । टेबलहरु कक्षाकोठाका जस्तो बनाइएका छन् ।’
उनले थपे, ‘त्यो सभा हल जस्तो छैन, फिल्म हल जस्तो बनाउने कोसिस गरिएको छ । त्यसलाई ध्यान पुगोस् र त्यसलाई प्रतिनिधि सभाको गरिमामय हल जस्तो बनाइयोस् ।’
उनले यस विषयमा सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
