संसदको नयाँ बैठक कक्षप्रति एमालेको टिप्पणी : सिट फिल्महल जस्तो, टेबल कक्षाकोठा जस्तो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते ११:५७

१३ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको नयाँ बैठक कक्षका सिट फिल्म हल जस्तो र टेबल कक्षाकोठाको जस्तो बनाइएको टिप्पणी गरेको छ ।

आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक ऐनसिंह महरले नयाँ संसद हलमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘त्यो सभा हल प्रतिनिधि सभाको हल हो, त्यहाँ सांसदहरु फिल्म हेर्न आएका होइनन्,’ महरले भने, ‘ती सिटहरु फिल्महलको जस्तो बनाइएको छ । टेबलहरु कक्षाकोठाका जस्तो बनाइएका छन् ।’

उनले थपे, ‘त्यो सभा हल जस्तो छैन, फिल्म हल जस्तो बनाउने कोसिस गरिएको छ । त्यसलाई ध्यान पुगोस् र त्यसलाई प्रतिनिधि सभाको गरिमामय हल जस्तो बनाइयोस् ।’

उनले यस विषयमा सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

ऐनसिंह महर नेकपा‍ एमाले
‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन’ संशोधनको तयारी, सरकारले माग्यो सर्वसाधारणसँग सुझाव

हजार होइन सय योजना, बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना

वीरगञ्ज-ठोरी हुलाकी सडकको अधुरो खण्ड तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सांसद श्रेष्ठको माग

लियोनेल मेस्सीको प्रिय पेय ‘येर्बा माते’ चीनमा पनि लोकप्रिय बन्दै

इबोलाको नयाँ प्रजातिविरुद्ध खोप विकास गरेको रुसको दावी

म्यानपावर व्यवसायीले भने : सरकारले अनुगमनको नाममा छापामार शैली अपनायो

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित