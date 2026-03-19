सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

गुल्मीमा हावाहुरीबाट ८२ बढी भौतिक संरचनामा क्षति, ५ विद्यालय प्रभावित

गुल्मीमा पानी सहित आएको तीव्र हावाहुरीका कारण घर, गोठ, विद्यालय तथा अन्य भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १२:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गुल्मीमा सोमबार राति आएको तीव्र हावाहुरीका कारण ८२ भन्दा बढी भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ ।
  • हावाहुरीबाट सबैभन्दा बढी मालिका गाउँपालिकामा ६६ वटा संरचना र ५ वटा विद्यालयमा क्षति पुगेको छ ।
  • हावाहुरीका कारण मानवीय तथा पशुचौपायामा क्षति नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।

१३ जेठ, गुल्मी । गुल्मीमा पानी सहित आएको तीव्र हावाहुरीका कारण घर, गोठ, विद्यालय तथा अन्य भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका अनुसार हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार जिल्लाभरि ८२ भन्दा बढी संरचनामा क्षति पुगेको छ भने ५ वटा विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा समेत असर परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भीमकिरण बोगटीले बताए ।

सोमबार राति आएको पानी सहितको हावाहुरीले मानवीय तथा पशुचौपायामा भने क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी क्षति मालिका गाउँपालिकामा भएको छ ।

मालिका गाउँपालिकामा गरी ६६ वटा घर, गोठ, शौचालय, सहकारी भवन, मन्दिर तथा विद्यालयमा क्षति पुगेको छ । वडा नम्बर–७ स्थित देविस्थान माध्यमिक विद्यालय र भैरव काली बोर्डिङ स्कुलको टिनको छानोमा क्षति पुगेको बोगटीले बताए ।

वडा वडानम्बर–५ स्थित सूर्योदय आधारभूत विद्यालयको शौचालयको छानो उडाएको प्रहरीले जनाएको छ । मदाने गाउँपालिकामा ९ वटा घर तथा गोठमा क्षति पुगेको छ ।

मुसिकोट नगरपालिकामा ३ वटा घरको टिनको छानो पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । वडा नम्बर– २ र ३ भेडी क्षेत्रमा पुगेको हो ।

छत्रकोट गाउँपालिका–४ स्थित श्री श्रृङ्गा जनता माविको विज्ञान प्रयोगशाला भवनको टिनको छानो हावाहुरीले पल्टाएको प्रहरीले जनाएको छ । यस पालिकामा १ वटा शैक्षिक संस्थामा क्षति पुगेको छ ।

यसैगरी इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर–४ स्थित सूर्योदय आधारभूत विद्यालयको टिनको छानो पूर्ण रूपमा उडाएको छ । केही घरहरूमा समेत क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्राप्त विवरण अनुसार इस्मा गाउँपालिकामा कम्तीमा ३ वटा संरचनामा क्षति पुगेको छ ।

क्षतिग्रस्त स्थानहरूमा सम्बन्धित प्रहरी चौकी तथा अस्थायी प्रहरी पोष्टबाट प्रहरीको टोलीले विवरण संकलन गर्ने काम गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।

प्रहरीले विवरण संकलन गरिरहेकाले प्रभावित घर संख्या बढ्न सक्ने जनाइएको छ ।

हावाहुरी
सम्बन्धित खबर

बागलुङ, गुल्मी र प्युठानमा हावाहुरीले पुर्‍यायो क्षति, सांसदले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

कोशीदेखि लुम्बिनीसम्मका जिल्लामा हावाहुरी चल्ने, सतर्कता अपनाउन आग्रह

रौतहटमा हुरीले घर भत्किँदा एक जनाको मृत्यु

हावाहुरीले जितपुरसिमरामा ४५ घरमा क्षति

हावाहुरीले विद्यालयको छाना उडायो, चौरमा कक्षा चलाउनुपर्ने बाध्यता

उत्तर प्रदेशमा हावाहुरीले ९४ जनाको मृत्यु, राजस्थानमा गर्मीको ‘रेड अलर्ट’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

