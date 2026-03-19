१ लाख ४४ हजार ५८५ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १३:११

१३ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा हाल एक लाख ४४ हजार ५८५ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको पाइएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ५ लाख ५४ हजार ७६२ मेट्रिक टन मल आपूर्ति भइसकेको छ  । यसमध्ये ४ लाख ६३ हजार १०७ मेट्रिक टन किसानलाई बिक्री गरिसकिएको छ ।

‘गोदाममा रहेको, नेपाल भित्रिसकेको र गोदममा इन्ट्री हुन बाँकी रहेको गरेर हाल एक लाख ४४ हजार ५८५ मेट्रिक टन मल मौज्जाद रहेको छ’, मन्त्री चौधरीले प्रतिनिधिसभा बैठकलाई जानकारी दिएकी छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल अनुदानमा उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण रासायनिक मल आर्पुितमा समेत समस्या भएको उनले बताइन् । उनका अनुसार एक लाख ८७ हजार मेट्रिक टन मल आयात हुन सकेको छैन ।

भारतसँग जिटुजीमार्फत ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिदको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृति लिएर अगाडि बढाइएको पनि उनले बताइन् ।

आगामी वर्ष १ खर्बको काठ बेच्ने सरकारको लक्ष्य, विदेश निर्यात पनि गरिने

गर्वका साथ किसानका छोराछोरी हौं भन्ने वातावरण बनाउँछौं : मन्त्री चौधरी

जलवायु नीति अब कागजमा सीमित हुँदैन, कार्यान्वयनयोग्य र समावेशी बनाइन्छ : मन्त्री चौधरी

मल आपूर्तिमा कूटनीतिक पहल गरिदिन परराष्ट्रमन्त्रीसँग कृषिमन्त्रीको आग्रह

एडीबीसँग कृषिमा नयाँ सहकार्य : प्रशासनिक खर्च घटाउने मन्त्रीको नीति

कृषिमन्त्री चौधरीसँग पोल्ट्री व्यवसायीको छलफल   

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

