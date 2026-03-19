१ लाख ४४ हजार ५८५ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात

१३ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा हाल एक लाख ४४ हजार ५८५ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको पाइएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ५ लाख ५४ हजार ७६२ मेट्रिक टन मल आपूर्ति भइसकेको छ । यसमध्ये ४ लाख ६३ हजार १०७ मेट्रिक टन किसानलाई बिक्री गरिसकिएको छ ।
‘गोदाममा रहेको, नेपाल भित्रिसकेको र गोदममा इन्ट्री हुन बाँकी रहेको गरेर हाल एक लाख ४४ हजार ५८५ मेट्रिक टन मल मौज्जाद रहेको छ’, मन्त्री चौधरीले प्रतिनिधिसभा बैठकलाई जानकारी दिएकी छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल अनुदानमा उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण रासायनिक मल आर्पुितमा समेत समस्या भएको उनले बताइन् । उनका अनुसार एक लाख ८७ हजार मेट्रिक टन मल आयात हुन सकेको छैन ।
भारतसँग जिटुजीमार्फत ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिदको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर अगाडि बढाइएको पनि उनले बताइन् ।
