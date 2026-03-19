मल आपूर्तिमा कूटनीतिक पहल गरिदिन परराष्ट्रमन्त्रीसँग कृषिमन्त्रीको आग्रह

बिहीबार कृषिमन्त्री चौधरीले मलको आपूर्तिका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेटवार्ता गरेर कूटनीतिक माध्यमबाट प्रयास गरिदिन आग्रह समेत गरिन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १० गते १९:०६

१० वैशाख, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मल आपूर्तिमा चासो व्यक्त गरेकी छन् । मल आपूर्तिका विषयमा चिन्ता प्रकट गर्दै उनले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पहलका लागि छलफल पनि गरेकी छन् ।

बिहीबार कृषिमन्त्री चौधरीले मलको आपूर्तिका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेटवार्ता गरेर कूटनीतिक माध्यमबाट प्रयास गरिदिन आग्रह समेत गरिन् ।

पश्चिम एसियामा देखिएको संकटका कारण मल आपूर्तिमा थप समस्या भइरहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले आपूर्तिको व्यवस्थापन सहज गर्न पहल गरिदिन परराष्ट्रमन्त्री समक्ष आग्रह गरेकी हुन् ।

मौज्दात भएको रासायनिक मलको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले सरोकार भएका निकायलाई जानकारी गराइसकेको छ । हालसम्म सरकारसँग करिब असारसम्म पुग्ने मल मौज्दात रहेको मन्त्री चौधरीकी प्रेस संयोजक सरिता थारुले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार असारपछिका लागि मन्त्री चौधरीले थप एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक रहेको अनुमानका आधारमा जिटुजी (सरकार–सरकार) माध्यमबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेकी छन् ।

गत चैत १९ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय पक्षसँग आवश्यक समन्वय अघि बढाइएको प्रेस संयोजक थारुले जानकारी दिइन् । मल आपूर्तिका लागि नेपालस्थित भारतीय दूतावाससँग पनि सम्पर्क गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्री चौधरीको सचिवालयले जनाएको छ ।

यसबीच वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि अन्य क्षेत्रबाट पनि पहल भइरहेको बताइएको छ । –रासस

सम्बन्धित खबर

एडीबीसँग कृषिमा नयाँ सहकार्य : प्रशासनिक खर्च घटाउने मन्त्रीको नीति

कृषिमन्त्री चौधरीसँग पोल्ट्री व्यवसायीको छलफल   

कृषिमन्त्री चौधरीको सम्पत्ति : ५० हजारको घडी, ९० हजारको मोबाइल

जडिबुटी क्षेत्रको विकासका लागि कानुन सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री चौधरी

कुर्सी सम्हाल्न नपाउँदै कृषिमन्त्री गीतालाई रासायनिक मलको ‘अग्निपरीक्षा’

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित